HTC Vive Standalone VR Gözlüğünü Duyurdu!

HTC, bir bilgisayara, telefona ve hatta kablolara ihtiyaç duymayan, yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı!

HTC Vive Standalone VR gözlüğünü duyurdu!

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