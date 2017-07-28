HTC Vive Standalone VR Gözlüğünü Duyurdu!
HTC, bir bilgisayara, telefona ve hatta kablolara ihtiyaç duymayan, yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı!
Sanal gerçeklik günümüzün popüler teknolojileri arasında. Adını özellikle oyun sahasında parlatan sanal gerçeklik, pek çok teknoloji şirketinin desteğini görüyor. Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR'la oyun severlerin ilgi odağı olan sanal gerçeklik, öte yandan akıllı telefonlarla da hayatımıza girdi. Son dönemde her ne kadar ilgi azalmış gibi dursa da, sanal gerçeklikte ikinci nesil cihazlarla karşılaşmak üzereyiz ve bu defaki dalga, öncekinden daha büyük olacak gibi.
Kablolar, bilgisayar veya akıllı telefonlarla sarmalandığımız ilk jenerasyon cihazlardan sonra artık şirketler, kullanıcıları daha fazla serbest bırakacak ve kablolardan tamamen kurtaracak fikirler üzerine yoğunlaşıyor. Buna ilk hamlelerden biri MSI tarafından gelmişti hatırlarsanız. MSI VR One isimli cihaz, bir sırt çantası gibi sırtınıza yüklendiğiniz özel bir laptop ve VR gözlükle, oyuncuyu bir nebze de olsa mobil kılıyordu. Elbette sırtınızdaki ağırlığı saymazsak... Ancak bu defa, gerçek anlamda mobil çözümler geliyor.
HTC, duyurduğu yeni Vive Standalone VR başlığı ile tamamen kablosuz, bilgisayarsız ve telefonsuz VR deneyimini amaçlıyor. Şirketin bunu nasıl yapacağı ile ilgili detaylı bir bilgi ise şimdilik yok. Fakat cihazın ortaya çıkan görselinde, yalnızca bir VR başlık bulunuyor. Bu da HTC Vive Standalone VR'ın gerçekten de sanal gerçeklik için başka bir şeye ihtiyaç duymayacağını bize işaret ediyor.
Qualcomm Snapdragon 835'ten güç alacağı bilinen HTC Vive Standalone VR, ayrıca Google Daydream platformunu temel alıyor. Ancak cihazın nasıl çalışacağı ve neye benzeyeceği hakkında şimdilik başka ipucu yok. HTC'nin Vive Standalone VR'ı bu yılın sonuna doğru tüm detaylarıyla tanıtması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın