HTC Wildfire R70 Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Uzun zamandır sessiz kalan HTC, yeni telefonu HTC Wildfire R70'i tanıttı! Peki, Wildfire R70 nasıl bir telefon?

HTC Wildfire R70 Tanıtıldı, İşte Özellikleri

HTC, telefon işini tamamen bırakmadığını 2020 için hazırladığı HTC Wildfire R70'i tanıtarak kanıtladı. Ancak telefon, beklediğiniz HTC amiral gemisi değil çünkü alt-orta düzeyde özelliklere sahip.

6,53 inç 720x1560 piksel HD ekran, üçlü arka kamera, tek ön kamera ile gelen Widfire R70, 186 gram ağırlığında ve 8,9mm kalınlığında. İşlemci olarak 2GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P23'ü kullanan cihazda, pek de bol sayılmayacak 2GB RAM bulunuyor. 32GB depolama alanını microSD kart ile 256GB daha genişletebiliyorsunuz.

Cihazın diğer göze çarpman özellikleri arasında 3,5mm kulaklık girişi, arka yüzde parmak izi tarayıcısı, dual LTE desteği, 4.000mAh pil ve USB Type-C portu var.

Şu an için sadece Hindistan ve Tayland'da satışa sunulacak olan telefonun fiyatı açıklanmadı.

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