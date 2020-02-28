Microsoft'un Katlanabilir Cihazı Surface Duo, Videoda Göründü!

Katlanabilir ekranlı cihazlar bu senenin teknoloji trendi arasında yer alırken, bu alana teknoloji üreten devler de yeni oyuncaklarını yavaş yavaş gün yüzüne çıkartıyorlar. Bu teknoloji devleri arasında Microsoft da yer alıyor ve uzun bir süredir sızıntılardan ileri gidememiş katlanabilir ekranlı cihazı üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni bir video ise, cihazın artık çok yakın olduğunu gösteriyor.
Microsoft sızıntılarıyla tanınan WalkingCat twitter kullanıcısı tarafından yapılan bir paylaşımda, Microsoft Surface Dual çalışırken net şekilde görülüyor.
Peek pic.twitter.com/vnawzLrf6k— WalkingCat (@h0x0d) February 26, 2020
Microsoft Surface Dual ile ilgili İki farkı video paylaşımında bulunan WalkingCat, ilkinde ekranın biraz aralandığını gösterirken, ikinci videoda ise, kapağın tamaman açılıp telefon görüşmesi ekranına dikkati çekiyor.
February 26, 2020
Microsoft, Surface Dual için şu ana kadar bir akıllı telefon yakıştırması yapmış değil. Ancak bu cihazın telefon görüşmeleri için kullanılmayacağı anlamına da gelmiyor.
Microsoft Surface Dual Ne Zaman Tanıtılacak?
Peki, Microsoft Surface Dual ne zaman tanıtılacak ve piyasaya çıkacak? Bu konuda henüz net bir bilgi yok. Öte yandan Microsoft'un üzerinde çalıştığı bir başka çift ekranlı cihazı Surface Neo'nun ise bu yıl içinde tanıtılması bekleniyor.
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