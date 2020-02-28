Brave'e Kapanmış Siteleri Açan Bir Özellik Geldi!

İnternet tarayıcısı Brave, artık Internet Archive'in milyarlarda internet sayfasının anlık görüntülerini alan Wayback Machine'inin yardımı ile, kapalı internet sayfalarını geri getiren bir özelliğe sahip. Zaman ilerledikçe daha fazla internet sayfası kapanıyor ve bu durum, özellikle araştırmaları için kaynak arayanlar gibi bu sayfalara erişim ihtiyacı olan kişiler için sorun olabiliyor. Brave 1.4 ile beraber kullanıcılara, eğer orijinal sayfa yüklenemezse, Wayback Machine'in arşivlenmiş sayfasını açma seçeneği sunuluyor.
Internet Archive tarafından yapılan açıklamada, duyurulan bu özellikte, 404 (sayfa bulunamadı) durumunun yanı sıra 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524,525 ve 526 dahil olmak üzere 14 HTTP hatasının kontrol edildiği belirtiliyor.
Bu yeni özellik, ikilinin ilk beraber çalışmaları değil. 2017 yılında Internet Archive tarafından yapılan bir duyuruda, yeni sistem yayınlandıktan sadece aylar sonra Brave'in BAT mikro-ödemelerini kabul etmeye başladığı açıklanmıştı.
Eğer Brave'i kullanmıyor ancak arşivlenmiş sayfalara yönlendirilme fikrini seviyorsanız, Wayback Machine'in Firefox, Safari veya Chrome için eklentilerini de yükleyebilirsiniz. Bu eklentilerin yüklenmesinden sonra eklenti, size sitenin arşivlenmiş halini görmek isteyip istemediğiniz soruyor.
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