HTC'nin 2018'i daha farklı olacak...

Yeni gelen bilgilere göre HTC'nin 2018 planlarında önemli değişiklikler olabilir!

HTC için 2018 daha farklı geçecek...

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