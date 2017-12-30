HTC'nin 2018'i daha farklı olacak...
Yeni gelen bilgilere göre HTC'nin 2018 planlarında önemli değişiklikler olabilir!
HTC Vive'ın fiyatının düşmesi, HTC U11 telefonunun yayımlanması ve akıllı telefon işlerinin büyük bir kısmının Google'a satılması ile HTC için oldukça ilginç bir yıl geçtiği rahatlıkla söylenebilir. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, muhtemelen Google satışının da sonucu olarak, haberlere göre 2018 yılında daha az HTC telefon ile karşılaşacağız.
Asya telefon tedarik zinciri söz konusu olduğunda oldukça bilgili olan DigiTimes'ın söylediğine göre HTC, 2018 yılında kaynaklarını sadece birkaç telefona odaklayacak.
Bu telefonların ilki, şu anda da hakkında bol miktarda bilgiye sahip olduğumuz HTC U11 Plus olacak. Orijinal U11'in daha büyük, daha uzun dayanan sürümü yeni yıl ile beraber seçilmiş olan piyasalarda satışa sunulacak.
HTC'nin önümüzdeki yıl için planladığı ikinci telefon ise 2018 yılı üst düzey telefonu HTC U12 olarak gözükmekte. Eğer bu yılki desen tekrar edilir ise, yeni telefonun Mayıs ayı civarında sunulmasını bekleyebiliriz.
DigiTimes kaynaklarına göre HTC U12 bir Snapdragon 845 işlemci, 4K ekran ve çift algılayıcılı arka kameraya sahip olacak ve en azından kağıt üzerinde büyük rakiplerine karşı mücadele edebilecek gibi görünüyor. Bu telefonun HTC'nin akıllı telefon işine devam etmesi için yeterli olup olmayacağı ise tamamen ayrı bir soru.
2018'in sonrası ise tamamen ayrı bir gizem olmakta. HTC, geçtiğimiz yıllar içerisinde pek çok kaliteli telefon üretmiş olsa da, market payı anlamında büyük bir başarı gösterebilmiş değil. Belki de daha az sayıda telefona odaklanmak bu durumu değiştirecektir.
Levent Öztürk
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