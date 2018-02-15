HTC'nin akıllı telefon lideri görevini bıraktı!
HTC'nin akıllı telefon ve bağlı cihazlar başkanı görevini bırakma kararı aldı!
- Levent Öztürk
HTC'nin mobil çalışmalarını azaltmaya devam etmesi ile beraber, Tayvanlı devin akıllı telefon lideri görevinden ayrılmaya karar verdi.
Chialin Chang, daha önce HTC'de CFO ve küresel satış lideri olarak görev almıştı ve en son görevindeki ünvanı Akıllı Telefon ve Bağlantılı Cihazlar Başkanı idi.
Bir HTC sözcüsü TechRadar Pro ile yaptığı görüşmede Chialin Chang'in görevinden ayrıldığını doğrularken yıllar boyu firmaya verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkür etti. Bunun yanı sıra HTC, Chang'in "kişisel kariyer planı" dolayısı ile ayrılma kararı aldığını ve yerine bir isim sunmadığını söyledi.
Firma, bir zamanlar en başarılı Android üreticilerinden biriydi ve hem modelleri hem de Sense UI arayüzü sayesinde milyonlarca sadık kullanıcıyı kendine bağlamıştı. Ancak son yıllarda Samsung ve Çinli satıcıların gerine düşmüş ve kaynaklarını, artık firmanın geleceğini temsil eden VIVE sanal gerçeklik sistemlerine yöneltmeyi tercih etmişti.
Firma, Google Pixel üzerinde çalışan akıllı telefon tasarım ve mühendislik ekibini geçtiğimiz yıl 1.1 milyar dolar karşılığında Google'a satmış ve bu alandaki çalışmalarını sonlandıracağının işaretini vermişti.
Ancak firmanın 2018 yılında son bir akıllı telefon daha sunması bekleniyor ve analistler, bu telefon için HTC'nin dış kaynaklı üretimi tercih edeceğini söylüyorlar.
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