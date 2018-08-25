HTC'nin Bir Sonraki Telefonu Oldukça Yakın!
HTC, uzun bir süre sonra yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor!
Bir HTC akıllı telefonunu en son gördüğümüzden beri oldukça uzun bir zaman geçti. U12+ Mayıs ayında tanıtıldı ve firmada o zamandan beri büyük oranda sessizlik bulunuyordu. Ancak görünüşe göre firma, önümüzdeki haftanın sonuna doğru için yeni bir tanıtıma hazırlanıyor. Yapılan resmi duyuru çok fazla ipucu vermezken, endüstrinin büyük çoğunluğu, söylenenlere göre çentikli bir ekrana sahip olacak olan orta seviye U12 Life'ın tanıtılmasını bekliyor.
HTC'nin her yıl yeni ürünler tanıtması iyi bir şey ama yine de artık bunun bir önemi olup olmadığı düşüncesi akıllara geliyor. Şirket oldukça uzun zamandır önemli bir konumda değil ve yavaş yavaş küçülmeye devam ediyor. Şirket sadece bu yıl, üretiminden 1.500 çalışanı işten çıkardığını ve iki yıl içerisindeki en büyük satış durgunluğunu yaşadığını duyurdu. Firma için hâlâ çok geç olmasa da, bütün yaşananlar ile beraber bu ürünlerin bir zamanlar piyasaya hakim olan bir firmanın son ürünleri olup olmadığı düşüncesi de öne çıkıyor.
Umarız U12 Life, şirketin geleceğini aydınlatacak bir ürün olabilir. Neyse ki, tüm detaylar için uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek, çünkü beklenen açıklamanın 30 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.
Levent Öztürk
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