Huawei'nin 2021 Amiral Gemisi Telefonlarına, Şaşırtıcı Bir Değişim Olabilir

Huawei'nin akıllı telefonlarından tanıdığımız kendi Kirin işlemcisi, 2021 yılında amiral gemisi modellerinde olmayabilir. Ortaya çıkan sızıntılar şirketin Kirin işlemciden vazgeçeceğini gösteriyor.

Huawei, 2021'de Kirin'e Veda Edebilir

Huawei, kuşkusuz son dönemde oldukça zor zamanlar geçiriyor, zira Google desteğinin sonlanmasıyla kendi platformunu yaratmak adına büyük çaba içinde. Her ne kadar AppGallery ile de telefonlarını içerik ve servis anlamında raya oturtmaya başarmış gibi görünse de ancak elbette bu sürecin çok kolay olmadığı açık. Öte yandan şirket zorluklarla yalnızca yazılım konusunda değil, donanım tarafında da karşılaşıyor.

Bir süre kadar önce Huawei, HiSilicon iştiraki ve TSMC tarafından üretilen Kirin yonga setleri ile ilgili ek yaptırımlarla karşılaşmıştı. Buna göre dünyanın en büyük yonga üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Huawei'den alacağı yeni siparişleri ABD kısıtlamalarına ilişkin olarak durdurduğunu açıklamıştı. Buna bağlı olarak Huawei, yeni Kirin işlemci desteği alamayacağı görünürken, Çinli şirketin farklı şirketlerle anlaşmayı düşüneceği açık.

Gelen bilgilere göre Huawei, şirketler arasında bir anlaşma sağlanamaz ise, MediaTek'in kapısını çalacak. Diğer seçenekler ise Qualcomm ve tabii ki Samsung.

Şirketin işlemci konusunda nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki günler belirleyecek. Buna göre özellikle 2021 yılında çıkacak olan Huawei amiral gemisi telefonlarda Kirin işlemci bulunmayabilir. Fakat öte yandan farklı kaynaklardan da Huawei P50 ile Huawei Mate 40 modellerinin yine Kirin işlemci ile geliştirileceği de söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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