Qualcomm, İşlemcilerini Snapdragon Wear 4100 Serisiyle Yeniledi

Wear OS'u yakından takip edenlerin beklediği büyük yenilikleri getiren Snapdragon Wear 4100 ve Snapdragon Wear 4100+ işlemciler, sonunda Qualcomm tarafından tanıtıldı.
Snapdragon Wear 4100 serisi, 32-bit ARM mimarisini terk ederek, büyük bir sıçramayla 64-bit Cortex-A53'e geçiyor. 28nm yerine 12nm teknolojisine sahip olan yeni yonga setleri, Adreno 504 ile grafik alanında da birkaç adım birden atıyor. Qualcomm'a göre yeni işlemciler, yüzde 85 daha iyi işlemci performansı ve yüzde 85 daha iyi GPU performansı sunuyor. Değişiklikler büyük olduğundan, bu oranların abartılı olmadığına inanabiliriz.
Bluetooth 4.2'de kalan önceki işlemcilere kıyasla Bluetooth 5.0'ı da destekleyen yeni yonga setlerinin güçlü olanı, yüzde 25 daha iyi pil ömrü vadediyor. Bunun nedeni, Snapdragon Wear 4100+'ın AON yardımcı işlemcisiyle gelmesi ve bu işlemcinin Snapdragon Wear 4100'de bulunmaması. QCCC1110 yardımcı işlemci, Snapdragon Wear 3100'de yer alanın aynısı.
Yenilikler burada da bitmiyor ve Snapdragon Wear 3100'un 16 renkli Always On Display desteği, yeni işlemcilerle birlikte 64.000 renge yükseliyor. Bunun yanında Always On Display'e sayı aralığı, adım ve kalp atış hızı, pil göstergesi, alarm ve hatırlatma desteği de ekleniyor.
Yeni yonga setlerini kullanacak ilk ürünler, Mobvoi ve imoo'dan bu sene gelecek.
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