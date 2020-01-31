Huawei, 5G Telefonlarda Tahminleri Alt Üst Etti!

Global çapta 19 milyon 5G'li telefon satılırken, Huawei adeta şov yaptı. Peki, Huawei kaç 5G'li telefon sattı? Samsung buna karşılık ne yaptı?

  • Ercan Uğurlu
Huawei, En Çok 5G'li Telefon Satan Şirket Oldu

Huawei, kısa bir süre önce yayınlanan Brand Finance Global 500 2020 raporunda, yıllık yüzde 4.5 artışla 65,084 milyar dolarlık marka değerine sahip 3'üncü Çinli şirket olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Brand Finance tarafından yayınlanan raporda, dünyanın en değerli 10 markasından biri olarak seçilen Huawei, öte yandan Strategy Analytics'in yayınlanan raporuna göre ise, şu an dünyanın en iyi 5G telefon satıcısı konumunda.

Raporda, kullanıcıların 5G akıllı telefonlara beklenenden daha fazla talepte bulunduğunu söyleyen Strategy Analytics, Huawei'nin 5G telefonlarıyla global çapta tam 19 milyon ünite sevk ettiğini açıklayarak Çinli şirketi liste başına yerleştirmiş.

Peki, bu neden bu kadar önemli? Zira Huawei, bu başarısını dünyanın en büyük pazarlarından biri olan ABD'nin uyguladığı ambargoya karşı başarmış durumda. Bu anlamda bu raporun önemi Huawei için bir hayli büyük. Buna istinaden Huawei'nin 5G telefonlarının neredeyse tamamı Çin'de satışa çıktı. Raporun devamında da popüler modeller arasında Mate 20 X 5G ve Mate 30 Pro 5G'nin başı çektiği yazıyor.

Huawei'yi takip eden marka ise elbette Samsung. Samsung ise raporda global çapta yüzde 36'lık bir satış başarısı yakalamış. Bu değerin rakamsal karşılığı ise 6.7 milyon 5G'li telefon demek. Samsung tarafında ise popüler cihazlar arasında Galaxy Note 10+ 5G ve Galaxy S10 5G bulunuyor.

Apple ise elbette listede yok. Zira Apple'ın ilk 5G'li telefonunun bu yıl sonunda tanıtılması bekleniyor.

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