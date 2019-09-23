Huawei'den Açıklama: "Sadece 1 Gece Yeter"
Huawei'nin en tepesindeki isim, telefonlarını sadece tek bir gecede "Google'a geri döndürebileceğini" açıkladı!
- Levent Öztürk
Huawei'nin Mayıs ayında ABD'nin Ticaret Bakanlığı'nın yasak listesine alınması ile beraber, ABD'li tedarikçilerden herhangi bir ürünü ABD hükumeti onayı olmadan satın alması yasaklanmıştı. Ticaret yasaklarının Haziran'da kaldırılacağı duyurulmuştu ancak daha sonra bunun sadece genel olarak mevcut olan ürünler için geçerli olduğu doğrulanmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın Çinli firmaya geçtiğimiz aylar içerisinde 130 ticaret lisansı başvurularından hiçbirini vermemesi ile beraber bu durumun geçtiğimiz haftalarda da pek düzelmediği söylenebilir.
Huawei, bütün bu sorunlara rağmen geçtiğimiz hafta Mate 30 akıllı telefonlarını Münih, Almanya'da tanıttı. Beklendiği gibi Mate 30 ve Mate 30 Pro, hiçbir Google hizmetine sahip değil. Ancak Android Authority'nin bildirdiğine göre Huawei CEO'su Richard Yu, ticaret yasağının kaldırıldığı anda "bir gece içerisinde" Google uygulamalarını yayımlamaya hazır olduklarını söylüyor.
Mate 30 modellerinin tanıtımı ardından yapılan grup röportajında Yu, EMUI'nin temeli olarak çalışan Android Open Source Project (AOSP) tabanı dışında hiçbir Google yazılımının cihazlarda bulunmayacağını net bir şekilde açıkladı. Ancak Yu'nun bahsi geçen açıklamasından anlaşılana göre, yasağın kaldırılması durumunda firma anında harekete geçmeye hazır.
Ayrıca Yu, Huawei'nin ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında sadece bir "pazarlık kozu" olduğuna inanıyor ve durumun yakın zamanda çözülmesini bekliyor. Microsoft gibi ABD'deki lider teknoloji firmalarının yöneticileri de, hükumetin Huawei'ye karşı tutumunu eleştiriyor.
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