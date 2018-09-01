Huawei AI CUBE'ü IFA 2018'de Tanıttı!
Huawei'den bir IFA 2018 sürprizi daha: İşte Huawei AI CUBE ve özellikleri...
HUAWEI Tüketici Elektroniği İş Grubu, IFA 2018 kapsamında, 4G Router ve Amazon Alexa destekli akıllı hoparlör özelliklerini tek donanımda toplayan HUAWEI AI Cube ürününü tanıttı. Bu ürünle akıllı hoparlör pazarına yeni bir soluk getiren HUAWEI, aynı cihaz üzerinden kullanıcılara internete kolayca erişim imkanı da sağlıyor. Ek olarak, akıllı cihazlarını yine AI Cube ile kontrol edebilen kullanıcılar, kompakt tasarımıyla öne çıkan bu cihazla, son derece kaliteli bir müzik deneyimi de yaşayabilecekler.
HUAWEI Tüketici Elektroniği İş Grubu CEO'su Richard Yu ürünle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; "Sektörün lider markası HUAWEI, bir kez daha eşsiz bir ürünle bağlantı ve multimedya özelinde yepyeni bir deneyimin kapılarını açıyor. Yapay zeka teknolojisi ile zenginleşen ürün portföyümüze bu benzersiz cihazı, HUAWEI AI Cube ürününü de eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yapay zekâ tabanlı bir akıllı hoparlör olarak tanımlayabileceğimiz HUAWEI AI Cube, aynı zamanda markamızın inovasyon odaklı ürün gelişimi çizgisinin de önemli bir yansıması niteliğinde. HUAWEI'nin telekomünikasyon alanındaki önemli deneyimleri, Amazon'un muhteşem platformu ile bir araya geldi ve hayata geçirdiğimiz mükemmel iş birliği sonucunda, bugün bu ürünü büyük bir gururla paylaşıyoruz."
4G LTE üzerinde Wi-Fi desteği de sunan HUAWEI AI Cube, daha bağlantı akıllı ev konseptleri için de akılcı bir örnek niteliğinde. Router kurulum süreci son derece kolay olan AI Cube'le internet dağıtımı yapmak için tek ihtiyacınız, bir 4G SIM kart. LTE 6 kategorisinde 300Mbps'ye varan veri indirme hızı ile HUAWEI AI Cube tüm evin internet gereksinimini karşılıyor. HUAWEI AI Cube 802.11ac Wi-Fi uyumluluğu sayesinde çift band üzerinde 2.4GHz ve 5GHz kanallarında çalışarak, LAN üzerinde 1.200Mbps'ye kadar veri transferi de gerçekleştirebiliyor.
HUAWEI AI Cube Alexa ile de son derece uyumlu çalışıyor. Kullanıcılar cihazın bu özelliği sayesinde, 45.000'den fazla Alexa komutu ile 2.000'e yakın markaya ait 12.000'den fazla Alexa uyumlu akıllı ev ürününü kontrol edebiliyor. Ayrıca son derece geniş bir yelpazede birçok Amazon servisi ve içeriği de HUAWEI AI Cube kullanıcılarını bekliyor.
Amazon Alexa İş Birimi Başkan Yardımcısı Daniel Rausch konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Bizleri de heyecanlandıran bu iş birliği kapsamında HUAWEI ile AI Cube ürünü özelinde gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Alanında lider bir teknoloji olan Amazon Ses Tanıma Teknolojisi, bugün milyonlarca kullanıcı tarafından evlerindeki akıllı cihazları yönetmek için tercih ediliyor. Alexa'yı dünyada daha fazla insana ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz," dedi.
HUAWEI AI Cube, ses performansı açısından da son derece iddialı bir ürün. 400ml ses kavitasyonu ve alüminyum diyafram yapısı, bu yapay zekalı hoparlörün, üstün bas sesler eşliğinde son derece yüksek kalitede, üst düzey bir ses performansına imza atmasınısağlıyor. Bu kaliteyi destekleyen bir diğer önemli etkense, HUAWEİ tarafından geliştirilen bir ses çözümü olan HUAWEI Histen. Bu entegrasyon ile AI CUBE, sanal bas performansı, doğrusal ekolayzır, akıllı ses kontrolü, uzaktan ses tanıma özellikleri ile bu segmentte daha da zenginleşiyor.
HUAWEI AI Cube, tüm bu benzersiz teknolojik özellikleri son derece kompakt bir üç boyutlu mini gövde içine sığdırmayı başarıyor. Giriş yuvalarını da akılcı bir şekilde gizlemeyi başaran HUAWEI AI Cube, evin en şık aksesuarlarından biri olmaya aday.
Uluslararası Pazar analisti şirketlerden Canalys'e göre, akıllı hoparlör ekosistemi 2020 yılında, şu anki büyüklüğünün iki katına, ani yaklaşık 225 milyon adede ulaşacak. Bu öngörü, özellikle bu kategorinin Çin pazarında gördüğü büyük ilgiyle de örtüşüyor. HUAWEI, dünyanın lider telekomünikasyon ve akıllı telefon markalarından biri olarak, bu önemli ürün trendini hem Çin'de hem de diğer pazarlarda daha da ileri taşımayı hedefliyor.
HUAWEI, IFA 2018'de AI Cube ile birlikte HUAWEI Locator ürününü de tanıttı. Son derece güçlü ve minimal yapı içinde tasarlanmış beacon destekli bir uydu bazlı navigasyon sistemi olan bu ürün, uzun çalışma ve bekleme süresi ile dikkat çekici. GNSS standartlarında üretilen bu cihaz, nano SIM ve eSIM sistemleri ile uyumlu ve küresel dolaşımda lokasyon raporlama özelliğine sahip. Aynı zamanda SOS butonu da dahil olmak üzere, birçok farklı servisi destekleyen HUAWEI Locator, akıllı telefon eşleştirmelerinde 10 metreye kadar sinyal desteği sunuyor. IP68 standartlarında üretilen cihaz, iç ve dış faktörlere karşı da son derece dayanıklı.
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