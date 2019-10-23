Huawei, Android için Kendi Uygulamalarını Yapacak
Huawei'nin yeni telefonlarının HarmonyOS ile gelmesi bekleniyordu ancak firma, Android'e doğru bir dönüş yapmış görünüyor!
Huawei, üzerinde çalıştığı HarmonyOS'un Android'i geçeceği hakkındaki iddialı sözlerinden ve tavrından sert bir dönüş yapmış gibi görünüyor. Firmanın gelecekteki telefonlarında HarmonyOS'a yer vereceği inanılıyordu, ancak Android'i kullanmaya devam edeceği anlaşıldı.
Huawei'nin Global Medya ve İletişim bölümünün başkanı Joy Tan, web sitesi MyDrivers'a yaptığı bir açıklamada "Android işletim sistemi karşısında rakip olacak bir işletim sistemini yapmak, yıllar sürecektir," dedi.
Çinli firma henüz ekran görüntüsü bile olmayan işletim sisteminden "yakında çıkacak" diye bahsetmişti. Ancak işletim sistemini bir kenara koyarsak, kapsamlı bir yazılımın bile kapalı kapılar ardında bu kadar çabuk hazır olmayacağını söylemiştik.
Sözlerine devam eden Tan, bugün çok fazla Android kullanıcısı olduğunu ve bu kullanıcı kitlesini HarmonyOS'a taşımaya çalışmakla uğraşmayacaklarını belirtti. Statista'nın verilerine göre 2018 itibariyle dünya çapındaki tüm telefonların yüzde 88'i, Android kullanıyor.
Huawei, yeni bir işletim sistemi geliştirmek yerine Google Mobil Hizmetleri (GMS) için bir alternatif geliştirmek, kendi temel uygulamalarını sunmak istiyor. Firma, Google Maps, Chrome ve Gmail gibi uygulamaların alternatiflerini sunabilir ancak bu uygulamalar ilk günden Google'ın uygulamaları kadar iyi olmayacaktır. Burada en önemli sorun ise Huawei'nin Play Store'a bir alternatif sunmasının zor olması.
Firma, rakip bir uygulama mağazası geliştirebilir ancak bu mağazanın güçlü olabilmesi için çok sayıda geliştiriciyi ikna etmesi gerekecektir. Bu ise bolca zaman ve paranın harcanması anlamına geliyor.
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