Huawei, Android'e Tamamen Veda Ediyor; Amiral Gemileri Harmony OS'a Geçiyor

ABD ticaret yasağının ardından Huawei telefonları, herhangi bir Google uygulaması, Google Play Store veya temelde önemli Google hizmetleri alamayan bir Android ile baş başa kalmıştı. Bu sorunu kendi uygulama mağazası ile çözmeye çalışan şirket, şimdi de tüm telefonlarını, kendi HarmonyOS işletim sistemine geçiriyor.
Önce Nesnelerin İnterneti platformu olarak ortaya çıkan ve son zamanlarda akıllı telefonlarda da çalışabilen bir işletim sistemi haline gelen HarmonyOS, Huawei Mate X2 lansmanında görüldü. Huawei'nin Nisan ayında duyuracağı amiral gemisi telefonların da bu işletim sistemi ile geleceği düşünülüyor.
Zaten akıllı hoparlörlerde, giyilebilir cihazlarda ve diğer cihazlarda gördüğümüz HarmonyOS, mobil cihazlara geçiş yapmaya neredeyse hazır gibi görünüyor. Huawei Mate X2 ilk başta Google hizmetleri olmayan bir Android işletim sistemi ile gelecek. Nisan ayında ise HarmonyOS'a güncellenecek. Huawei bu güncellemenin o dönemde duyurulacak olan amiral gemisi telefonlarda da yer alacağını söylüyor.
Bu noktada Huawei'den edinilen tüm bilgiler bu kadar. Hangi mevcut Huawei telefonlarının güncelleme için uygun olacağı tam olarak bilinmiyor, ancak büyük olasılıkla Huawei Mate 40 Pro gibi yeni premium cihazlar bu güncellemeyi alacak.
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