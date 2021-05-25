Huawei, Android Yerine Kullanacağı HarmonyOS'u Bu Tarihte Tanıtacak

Huawei'nin Android işletim sistemine alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS, sonunda tanıtılıyor! İşte tanıtım tarihi ve Huawei'nin yeni işletim sistemi hakkında bilinenler.

  • Ercan Uğurlu
Huawei, HarmonyOS'i Bu Tarihte Tanıtacak

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Huawei, Android Yerine Kullanacağı HarmonyOS'u Bu Tarihte Tanıtacak

 

 