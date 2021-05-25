Huawei, Android Yerine Kullanacağı HarmonyOS'u Bu Tarihte Tanıtacak

Geçtiğimiz haftalarda Huawei HarmonyOS hakkında birçok resmi haber duyduğumuz gibi bunun yanında çok sayıda söylentiyle de karşılaştık. Bunlardan hangisi doğru hangisi değil derken sonunda beklenen en resmi açıklama geldi: Huawei, HarmonyOS'i 2 Haziran'da tanıtacak.
Huawei'nin Google ile yaşadığı sorun ile başlayan ve akabinde şirketin kendi işletim sistemini yazmasına kadar devam eden sürecin artık sonuna gelmiş bulunuyor. Şirket, çok yakında kendi işletim sistemine geçiş yapacak ve böylece bir dönemin sonu da gelmiş olacak.
HuaweiCentral tarafından yapılan paylaşımda HarmonyOS için 2 Haziran tarihine işaret edilirken, işletim sisteminin detayları şimdiden merak ediliyor. HarmonyOS'e sahip olarak piyasaya çıkacağı söylenen 2 cihaz da "söylentilerde" belli olmuş durumda. Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei Watch 3, HarmonyOS işletim sistemi ile gelecek ilk cihazlar olacaklar. Ancak bu bilgi henüz resmiyet kazanmış değil.
Aslında Huawei, HarmonyOS'i çeşitli cihazlarda şu an kullanıyor. Bazı televizyonlarında kullanılan HarmonyOS, akıllı telefon ve saat gibi cihazlarda ise şimdilik yer almadı. 2 Haziran'da yapılacak tanıtımla beraber bunu da görmüş olacağız.
Öte yandan çeşitli söylentilere göre Huawei, HarmonyOS işletim sistemini diğer önceki nesil akıllı telefonlarına da güncellemelerle sunacak.
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