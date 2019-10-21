Huawei, Bedava Watch GT 2 Dağıttı; Ama Bir Şartla...

Huawei, Thames Nehri'ne kurduğu sualtı mağazasında Watch GT 2'yi ücretsiz dağıttı. Ama bunun için katlanılması gereken ağır bir de bedel vardı!

  • Ercan Uğurlu
Huawei, Watch GT 2'yi Ücretsiz Dağıttı!

Huawei'nin geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı Watch GT 2 akıllı saati, 15 farklı spor dalını desteklemesiyle sporseverler tarafından ilgi duyulan bir akıllı saat olurken, 50 metreye kadar dayanıklı olmasıyla da beğeni kazanıyor. Huawei de bunun farkında elbette ve Watch GT 2 için ilgi çekici bir kampanyaya imza atmış.

Huawei Watch GT 2 Dive-ThruHuawei Watch GT 2 Dive-Thru
Huawei, alongside British Olympian, Greg Rutherford MBE, has unveiled its next generation smartwatch, the Huawei Watch GT 2 with the world’s first ‘Dive-Thru’ pop-up. To mark the launch of these next generation smartwatches, a limited number of you can get your hands on one for free – provided you are prepared to follow in the footsteps of Greg Rutherford and take a dip. Situated in the Royal Victoria Dock, London, on Saturday 19th October. For more info:

Londra'nın Thames Nehri'nde Watch GT 2 için bir yüzen mağaza açan Huawei, cesur yüzücüler için güzel bir kampanya hazırlamış. Nehrin bulanık ve soğuk sularına dalmayı göze alan yüzücülerin mağazaya yüzerek ulaştıktan sonra istedikleri Watch GT 2 saati tamamen ücretsiz bir şekilde alabildikleri etkinlikte, saati kollarına takıp nehri kulaçlamaya devam ettiler.

Bugüne kadar hep ilginç pazarlama kampanyalarında bulunan Çinli şirket, hatırlarsanız daha önce Apple'ın iPhone etkinliğinde sırada bekleyen Apple fanlarına ücretsiz Huawei mobil şarj cihazı dağıtmıştı.

Huawei'nin Watch GT 2 Dive-Thru adını verdiği kampanyayı hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
İddia: "Mars'ta Hayat 50 Yıl Önce Bulundu"
Termal Kamerayı Ulaşılabilir Yapacak Telefon
iPhone'a Google Fotoğraflar'dan Kötü Haber
Instagram, Takibi Bırakmayı Kolaylaştırabilir
Turkcell'den Türkiye'ye 50 milyar TL'lik Yatırım

 

 