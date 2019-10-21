Huawei, Bedava Watch GT 2 Dağıttı; Ama Bir Şartla...
Huawei, Thames Nehri'ne kurduğu sualtı mağazasında Watch GT 2'yi ücretsiz dağıttı. Ama bunun için katlanılması gereken ağır bir de bedel vardı!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı Watch GT 2 akıllı saati, 15 farklı spor dalını desteklemesiyle sporseverler tarafından ilgi duyulan bir akıllı saat olurken, 50 metreye kadar dayanıklı olmasıyla da beğeni kazanıyor. Huawei de bunun farkında elbette ve Watch GT 2 için ilgi çekici bir kampanyaya imza atmış.
Londra'nın Thames Nehri'nde Watch GT 2 için bir yüzen mağaza açan Huawei, cesur yüzücüler için güzel bir kampanya hazırlamış. Nehrin bulanık ve soğuk sularına dalmayı göze alan yüzücülerin mağazaya yüzerek ulaştıktan sonra istedikleri Watch GT 2 saati tamamen ücretsiz bir şekilde alabildikleri etkinlikte, saati kollarına takıp nehri kulaçlamaya devam ettiler.
Bugüne kadar hep ilginç pazarlama kampanyalarında bulunan Çinli şirket, hatırlarsanız daha önce Apple'ın iPhone etkinliğinde sırada bekleyen Apple fanlarına ücretsiz Huawei mobil şarj cihazı dağıtmıştı.
Huawei'nin Watch GT 2 Dive-Thru adını verdiği kampanyayı hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın