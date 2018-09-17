Huawei bir saat adını markalaştırdı
Huawei, yeni akıllı saati için yeni bir ismi markalaştırdı...
Huawei CEO'su Richard Yu, IFA 2018'de şirketin bir yıldan fazla bir süre boyunca yeni bir ürün sunmamasına rağmen yine de akıllı saat pazarına ilgi duyduğunu doğruladı ve şimdi bir sonraki saatin ismine dair daha net bir fikrimiz olabilir.
Huawei Watch 2, şirketin Avrupa'daki adını ticari marka olarak aldığı Watch X tarafından takip edilebilir.
EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) 'den yapılan bir ticari markaya göre şirket "Watch X" adını markalandırmış durumda.
Kayıt ilk olarak 91Mobiles tarafından tespit edildi ve aynı zamanda "öncelikle bir kol saati ve aynı zamanda bir telefona sahip olan elektronik cihazlar" için olduğu belirtiliyor.
Ancak bu, saatin yakında sunulacağına dair bir onaylama değil. Şirketler genellikle gelecekteki kullanımlar için çeşitli isimleri markalaştırırlar ve bu yüzden şirket yeni bir cihaz geliştirebilir ancak bu cihaz Watch X adı altında satılmaya hazır olmayabilir.
Yu, IFA 2018'deki röportajında ??şirketin, bir diğerini yayınlamadan önce akıllı saatlerini yeniden gözden geçirmek istediğini ve büyük bir teknoloji güncellemesinin yapılmasını sağlamak istediğini söyledi.
"Daha büyük iyileştirmeler yapmak ve bu deneyimi bugünden çok daha iyi hale getirmek istiyoruz. Bu benim hedefim. Akıllı saati daha kullanışlı, daha samimi, daha işlevsel ve daha uzun pil ömrüne sahip yapmak istiyoruz."
Öte yandan, Huawei'nin perde arkasında bu konu üzerinde çalışıyor olabilir ve önümüzdeki aylarda Huawei Watch 3 olarak adlandırılması beklenen cihaz hakkında daha fazla şey duyabiliriz...
Levent Öztürk
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