Huawei bir saat adını markalaştırdı

Huawei, yeni akıllı saati için yeni bir ismi markalaştırdı...

Huawei yeni saati için yeni isim aldı...

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