Huawei'den Destek İddialarına Sert Yanıt!

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre Çin hükümeti, bugüne dek Huawei'ye 75 milyar dolara kadar çıkan finansal destek sağlayarak, çok daha rahat bir şekilde para harcamasını sağladı.
WSJ, kamuya açık kayıtları birleştirerek Huawei'nin hükümet kontrolündeki finansal kaynaklardan 46 milyar dolar borç ve kredi aldığını ve 1,6 milyar dolar karşılıksız destek aldığını iddia ediyor. Ayrıca firma, 2008 ve 2018 arasında Çin'de teknoloji firmalarına yönelik teşvikler sayesinde 25 milyar dolar civarında vergi tasarrufu ve arazi satın alımlarıyla 2 milyar dolar tasarruf sağlamış durumda.
Ayrıca Çinli diplomatların firmaya yardımcı olmuş olmaları da iddialar arasında. WSJ tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre Çin hükümeti, Çin İthalat-İhracat Bankası aracılığı ile 124,7 milyon dolarlık borç vererek Huawei'nin Pakistan'da bir anlaşmayı tamamlamasına yardımcı olmuş. Devlet kontrolündeki banka, 20 yıllık borç için yıllık yüzde üçlük faizin büyük kısmından da vazgeçmiş durumda. Ancak bu borç karşılığında Pakistan hükümetinin normal rekabetçi ihale sürecini es geçerek anlaşmayı Huawei'ye vermesi şart koşulmuş.
Tabii ki Huawei bu makaleye bir tweet serisi ve yayımlanan uzun bir açıklama ile cevap verdi. WSJ'nin "bir kez daha Huawei hakkında yanlış bilgileri temel alan, doğru olmayan yayımlar yaptığını" ve bu kez "Huawei'nin finansı hakkında yenilikçiliği ve teknoloji endüstrisini ileri taşıyan 30 yıllık ArGe yatırımını hiçe sayan" suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Ayrıca Huawei, "pek çok yalan ve sorumsuz makale sebebiyle" WSJ'ye karşı yasal işlemde bulunma hakkını saklı tuttuğunu da belirtti.
Huawei, başarısının sebebi olarak yaptığı ArGe yatırımını gösteriyor; son 30 yıldır yıllık gelirinin %10-15 aralığında bir kısmını yeni teknoloji ve ürünler geliştirmek için kullandığını belirtiyor. Ayrıca Çin hükümetinden özel bir destek aldığını da yalanladı.
Wall Street Journal'ın da belirttiği üzere, aslında çoğu ülke en büyük firmalarına yardımcı oluyor. Örneğin Boeing'in, ABD hükümetinin finansal desteğinden sıklıkla faydalandığı biliniyor. Ancak Huawei, Çin hükümetinin kendisine destek olduğunu reddetmeyi sürdürüyor.
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