HUAWEI FreeBuds Studio Piyasaya Çıktı! İşte Özellikleri!

Piyasada çok sayıda ANC kulaklık bulunuyor, ancak bunlar, istenmeyen gürültü senaryolarını karşılamak için genellikle tek bir gürültü giderme modu kullanıyor. Sonuç olarak, kulaklıklar metro gibi gürültülü yerlerde gürültü seviyesini düşürebilmesine rağmen, nispeten sessiz bir yerde kullanılırken doğal ses veremiyorlar.
HUAWEI FreeBuds Studio, dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik bir gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip. Dinamik algılama sistemi, kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin verirken, ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece üç mod arasında akıllıca geçiş yapıyor: Ultra Mod, Genel Mod ve Rahat Mod.
Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Moda geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Modda çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Moduna uyum sağlıyor.
Akıllı ANC özelliklerine ek olarak HUAWEI FreeBuds Studio ayrıca iki Duyma Modu, Farkındalık Modu ve Ses Modu sağlıyor. Sokakta yürürken, Farkındalık Modunu etkinleştirmek için sol kulaklıktaki ANC düğmesine basıldığında, araçların seslerinden haberdar olunabilir ve müzik dinlerken kullanıcı güvenliği sağlanabilir. HUAWEI FreeBuds Studio ayrıca, daha net insan konuşmasını vurgularken ortam sesini azaltabilen benzersiz bir ses moduna sahip. Bu mod, kullanıcıların kulaklıkları çıkarmadan hızlı konuşma yapabilecekleri anlamına gelir. Bu modu kullanarak, metrodaki veya hava alanındaki duyurulardan da kullanıcılar haberdar olabilir.
Hi-Fi kalitesinde müzik için yüksek çözünürlüklü ses
HUAWEI FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü müzik çalarlarda yaygın olarak kullanılan Hi-Fi seviyesinde bir ses yongası ile güçlendirildi. Saf ve ayrıntılı sesler üretmek için ses sinyali bozulmasını ve arka plan gürültülerini etkili bir şekilde azaltan kulaklıklar ayrıca daha geniş bir frekans tepkisi ve daha yüksek hassasiyet sağlayan 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip. Çip ve diyaframdaki bu inovasyon, HUAWEI FreeBuds Studio'nun 4 Hz ile 48 kHz arasında ultra geniş bir frekans tepkisi aralığı sunmasına ve zengin ayrıntılara sahip yüksek çözünürlüklü müzik dinletebilmesine olanak tanıyor.
Aynı zamanda, ses aktarımı sırasında ses kalitesindeki hasarı gidermek için HUAWEI FreeBuds Studio, 960 kbps'ye kadar yüksek hızlı ve kararlı ses aktarımını desteklemek için Huawei'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü codec'i olan L2HC'yi kullanıyor. Kodlama ve iletim sırasında kalite kaybını etkili bir şekilde azaltırken, yüksek kaliteli müziğin orijinal dolgunluğunu ve parlaklığını geri kazandırarak, kullanıcıların yüksek kaliteli müziğin getirdiği cazibeyi hissetmelerini sağlıyor.
Çift cihaz tanımlı benzersiz bağlantı seçeneği
Ara bağlantı çağı giderek daha hızlı bir şekilde ilerlerken, birden fazla cihaza sahip olmak dijital vatandaşlık için bir norm haline geldi. HUAWEI FreeBuds Studio, Android, iOS ve Windows cihazlarla çift cihaz bağlantısını desteklediği için, kullanıcı birden fazla cihaz kullanıyorsa bağlantı değiştirmesine gerek kalmıyor. Örneğin, HUAWEI FreeBuds Studio aynı anda bir tablet ve akıllı telefona bağlanabiliyor. Tablette müzik dinlerken veya bir video izlerken, akıllı telefonu yeniden bağlamadan kulaklıkları kullanarak telefon konuşmaları yapılabiliyor.
Daha da önemlisi, HUAWEI FreeBuds Studio, 360 derecelik Bluetooth sinyal kapsama alanı sunan çift anten tasarımına sahip sektördeki ilk kulaklık. Antenler, sinyal engellemesini akıllıca algılayarak ve diğer antene otomatik olarak geçerek, örneğin havalimanında ve güçlü sinyal paraziti olan diğer yerlerde bile kararlı bağlantı ve kesintisiz arama deneyimi sağlıyor.
Geometrik sadelikten ilham alarak şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunan HUAWEI FreeBuds Studio, Siyah ve Şampanya Sarısı renk seçenekleriyle 3.499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla kaliteli ses meraklılarına Huawei Online Mağaza üzerinden sunuluyor. HUAWEI FreeBuds Studio satın almak isteyen kullanıcılar da vade farksız 6 taksit avantajından faydalanabiliyorlar.
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