Huawei, Gelir Düşüşü Yaşamaya Devam Ediyor. Ancak...

Huawei, yaptırımlarla mücadele ederken, gelir düşüşü yaşamaya devam ediyor. Fakat şirket gelecekten umutlu.

  • Ercan Uğurlu
Huawei Gelir Düşüşü Yaşamaya Devam Ediyor, Ancak..

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