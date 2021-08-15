Huawei, Gelir Düşüşü Yaşamaya Devam Ediyor. Ancak...

Huawei, dünya çapında yaptırımların ve yasakların etkileriyle mücadele etmeye devam ederken, gelirlerinde şimdiye kadarki en büyük düşüşü görmüş durumda.
Çinli akıllı telefon şirketi, 2021'in ilk yarısında gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında düşüşe 320 milyar Rmb'ye (35.5 milyon £) düştüğünü bildirdi.
Telefonları, tabletleri ve dizüstü bilgisayarları içerek tüketici elektroniği kolundan elde edilen gelirler, altyapı kolunda yüzde 14.2'lik bir düşüşle geçen yıla göre yüzde 47 oranında düşerken, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, şirkete uygulanan yaptırımların ölçeği göz önüne alındığında, ana önceliğin "hayatta kalmak" olduğunu söyledi.
Xu yaptığı açıklamada, 2021'in zorlu bir yıl olacağını söylerken, "Tüketici pazarından elde edilen gelirlerde dış faktörlerin neden olduğu düşüşe rağmen, sevkiyat ve kurumsal alandaki işlerimizin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğinden eminiz," şeklinde sözlerini sürdürüyor.
Huawei'nin gelir kaybı yaşamasından en çok faydalanan şirketlerin başında ise Xiaomi geliyor. Xiaomi, Huawei'nin düşüşüyle gelir artışı sağlarken, Çin menşeli diğer şirketler de büyük atak gösteriyor. Ancak öte yandan Huawei'nin tüm bu yaşadığı olumsuzluklara rağmen yeni yatırımlarda bulunması ve elini kuvvetlendirme çalışmalarının gelecekte şirkete büyük fayda sağlayacağı da düşünülüyor. Yeni bir arayüz ve yeni işletim sistemi seçimi ile beraber şirketin geleceğe büyük yatırım yaptığı biliniyor. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei de buna işaret ederek, "Geliştirdiğimiz HarmonyOS işletim sisteminin yaklaşık 50 milyon mobil cihaza yüklenmesiyle, şirketin "yazılıma dönüş" girişiminde bulunduğunu belirtmesi, bunun en büyük göstergelerinden biri.
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