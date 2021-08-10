WhatsApp'ta Yeni Tehlike: "Güzel Yabancılar" ve Kargo Takibi Mesajları!

WhatsApp, dolandırıcıların yuvası haline gelmeye başladı. Yeni tuzaklar, kargo mesajları veya "güzel yabancılarla" tanışma vaadi ile kuruluyor!

WhatsApp'ta bu mesajlara dikkat

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