Huawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020 Başvuruları Bekliyor

Huawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020 yetenekli tasarımcıların başvurularını almaya başlıyor. Global olarak düzenlenen yarışma ile Huawei, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da rekabet ve inovasyonun, Huawei'nin 600 milyon kullanıcısının kolektif deneyimini nasıl geliştireceğini araştırıyor.