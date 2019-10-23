Huawei, Google'sız Zorlandığını İtiraf Etti
Çinli üretici Huawei, Google'ın uygulamaları olmadan işinin oldukça zor olduğunu işte bu sözlerle kabul etti!
Bir Huawei yöneticisi, Google uygulamalarından yoksun kalmanın Huawei için büyük bir problem olduğunu kabul etti.
Tartışmalı Çinli firma, bir süredir Trump yönetiminin yasağıyla başa çıkmaya çalışıyor. Firma şu an Android'in açık kaynak kodlu sürümünü kullanabiliyor, ancak Google'ın Chrome, Maps, Gmail gibi uygulamalarını yeni telefonlarına dahil edemiyor.
Huawei'nin ABD halkla ilişkiler başkan yardımcısı Joy Tan, Amerikan firmalardan aldığı bileşenlere alternatifler bulduğunu, ancak Play Store, Chrome ve Maps gibi Google hizmetlerinden mahrum kalmanın "en zorlu kısım" olduğunu söyledi. Tan, Huawei'nin Ağustos'ta gösterdiği HarmonyOS'uyn Android'in hizmetlerinin seviyesine ulaşabilmesi için yıllar geçmesi gerektiğini de belirtti.
Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı'nın firmayı kara listeye eklemesiyle tam Android desteğini kaybetmişti. ABD'nin bu hamlesinin nedeni, Huawei'nin Çin hükümetiyle bağlantı kurduğu iddialarından doğan ulusal güvenlik endişeleriydi.
Huawei, geçen hafta yaptığı açıklamada 2019'un ilk üç çeyreğinde 185 milyon telefon sevk ettiğini söylemişti. Bu, önceki yıla göre yüzde 26 artış anlamına geliyor ancak bu veriler, Google uygulamalarından yoksun telefonlar piyasaya sürülmeden önceydi.
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