Huawei, HarmonyOS 2.0 İşletim Sistemli Yeni Ürünlerini Tanıttı

Huawei bugün gerçekleştirdiği global basın toplantısında HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla cihazda sorunsuz ve akıllı bir deneyim sağlayan bir dizi yeni ürününü tanıttı.