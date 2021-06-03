Windows 10, Windows 8'in Widget'larını Geri mi Getiriyor?

Daha önce Windows 8 kullandıysanız veya hala kullanıyorsanız, ekranın sağ tarafında yer alan ve seçiminize göre widget'lar içeren Charms çubuğunu biliyor olmalısınız. Windows 8'de bu çubuğu dokunmatik ekranda ekranın sağından parmakla çekerek ortaya çıkarıyorduk. Fare kullanarak ise ekranın sağ köşelerinden birine gitmeniz gerekiyordu. Windows 10 güncellemesinde, işte bu sistem aynen geri geliyor gibi görünüyor.
Windows Latest'ın haberine göre, bu yıl Windows 10 Sun Valley güncellemesi ile göreceğimiz yeni arabirimde bu özellik yer alacak. Elbette bu gelişme, biraz şüphe ile karşılandı. Çubukta bazı widget'ların olacağına kesin gözü ile bakılıyor, ancak bu widget'ların hangileri olacağı bilinmiyor. Windows Latest'ın iddiasına göre şu anda yayılmakta olan "Haberler ve ilgi alanları" özelliğine benzer bir içeriğe sahip olacak. bu yeni özellik bazı kesimlerden tepki çekmişti.
Windows 10 arayüzünün bu "sözde yeni" öğesi için bir Charms çubuk tarzı tasarım önerisi, Windows 8'deki sıkıntılarından birinin, çubuğun yanlışlıkla açılmasının çok kolay olması gibi problemlerin tekrar geri gelme tehlikesini de taşıyor. Elbette, şu anda bu sadece bir iddia, son güncellemede arabirimin nasıl değişeceğini yaşayıp göreceğiz.
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