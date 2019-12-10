Huawei'nin HarmonyOS Konusunda Şakası Yok!

Android konusunda sıkıntılar yaşayan Huawei, HarmonyOS konusunda şakası olmadığını yeni duyurusu ile bir kez daha kanıtladı!

HarmonyOS'lu Cihaz Sayısı 2020'de Artacak

Huawei, gelecek sene kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS'u kullanan daha çok cihazı piyasaya süreceğini duyurdu.

Duyuruya göre bu cihazlar sadece Çin'de değil, tüm dünyada piyasaya sürülecek. HarmonyOS'un ilk başlarda Android'e rakip olacağı söyleniyordu, ancak işletim sistemi henüz bu alana girmeye hazır değil. Firma, telefon ve tablet piyasasına girmek yerine işletim sistemini öncelikle akıllı saat, hoparlör, sanal gerçeklik teknolojileri ve TV'lerde güçlendirmek istiyor.

Bu bilgileri Reuters'a tekrarlayan yazılım iş grubu başkanı Wang Chenglu, firmanın telefonlarda Android kullanmaktan vazgeçmek istemediğini söyledi. Firma muhtemelen Android daha çok tanındığı için bırakmak istemiyor ancak zaman içinde bazı Android uygulamalarını HarmonyOS'a taşımak da istiyor.

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