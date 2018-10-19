Huawei, HiQ Kuantum Hesaplama Simülatörünü Duyurdu

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ