Huawei, HiQ Kuantum Hesaplama Simülatörünü Duyurdu
Çinli teknoloji firması Huawei, HiQ adında kuantum bilgisayarı simüle eden yeni bir servisi duyurdu!
Huawei, HiQ Kuantum hesaplama sümülatörünü resmi olarak duyurdu. Çin devinin sunduğu servis bir kuantum hesaplama simülatörünün yanı sıra, simülatör için yazılım geliştirmek amacıyla bir kuantum framework de içeriyor. HiQ platformu, kuantum araştırması ve eğitimi sağlamak için halka açık olacak.
HiQ, Huawei'nin Baş Kuantum Bilgi İşlem Yazılımları ve Algoritma Araştırmacısı Dr. Man-Hong Yung şunları söyledi: "Kuantum hesaplaması, klasik hesaplamadan farklı bir devrimsel teknolojidir, bulut bilişimin geleceğine yönelik çekirdek bir teknolojidir. Kuantum algoritmaları, daha iyi yapay zeka algoritmalarına ilham vermekte, daha güçlü hesaplama yeteneği sunmakta ve yapay zeka algoritmalarına yeni bir bakış açısı sağlamakta. Huawei, HiQ bulut hizmet platformunu piyasaya sürerek, kuantum hesaplamanın araştırılmasına yönelik kritik bir adım attı ve gelecekte kuantum hesaplamalarına yatırım yapmaya devam edecek. Huawei'nin HiQ'su, araştırmacılara, öğretmenlere ve öğrencilere, kuantum hesaplamanın teknolojik araştırmalarına ve sanayileşmesine teşvik etmek için halka açık olacak."
HiQ ile Huawei, kuantum hesaplama alanında araştırma ve yeniliklere destek verecek. HiQ, akademi ve endüstri arasında bir kazan-kazan işbirliği olarak tanımlanıyor. Dünya kuantum hesaplamaya doğru ilerledikçe, akademisyenlerin gelecekte HiQ ve benzeri araçları nasıl kullanacağını görmek kesinlikle ilginç olacak.
Yavuz Alp Şimşek
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