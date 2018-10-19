Huawei, HiQ Kuantum Hesaplama Simülatörünü Duyurdu

Çinli teknoloji firması Huawei, HiQ adında kuantum bilgisayarı simüle eden yeni bir servisi duyurdu!

Huawei, HiQ Kuantum Hesaplama Simülatörünü Duyurdu

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