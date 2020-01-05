Huawei İçin Sevindirici Haber, Farklı Bir Yerden Geldi!

Hindistan'ın 5G altyapısının kurulması için yaklaşan denemelere katılıma onayı alan Huawei, geçirdiği zorlu dönemde, en azından küçük bir rahatlama yaşayabilir. 2019 yılının Huawei için zorlu bir dönem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yıl içerisinde ABD'nin yasaklı listesine alınan firmanın ABDli firmalar ile ticari ilişkilerde bulunması yasaklanmıştı. ABD yetkilileri, herhangi bir somut kanıt sunamamalarına rağmen Huawei ürünlerinin diğer ülkelerde casusluk için kullanılabileceğini ve bu verilerin Çin hükümeti ile paylaşılabileceğini iddia etmişti. Her ne kadar akıllı telefon üreticisi bu iddiaları ve bağlantıları sıklıkla reddetse de, ABD hükümeti politik dostlarını da Huawei'ye karşı adım atmaya davet etmişti.
Diğer pek çok sorun yaşanmış olsa da, Huawei için en büyük kaybın gelecekteki telefonlarını Google'ın hizmetleri ile sunamaması olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yine de bütün bu sorunlar, geçtiğimiz yıl Huawei'nin %18'lik gelir artışı yaşaması ve 240 milyonun üzerinde akıllı telefon satmasını engellemedi.
Hindistan, tahmini 500 milyon kullanıcı ile Dünya'nın ikinci en büyük internet pazarı ve eğer Huawei Hindistan'ın 5G altyapısını kurmaya yardımcı olmak için seçilirse, bunun firma adına büyük bir galibiyet olacağı kesin.
Huawei, Dünya'nın en büyük telekom ağ donanımı üreticisi ve 5G akıllı telefon atılımının öncülerinden biri. Firmanın katılımı, Hindistan'ın telekom alanının 5G hedeflerine ulaşmasını büyük oranda hızlandıracaktır.
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