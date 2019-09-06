Huawei ile Kirin 990 ve Kirin 990 5G'yi Konuştuk!

ÇOK ÖZEL: Huawei'in önemli ismi ile, cep telefonlarında işlemci kavramını yeniden tanımlayan Kirin 990 ve Kirin 990 5G hakkında konuştuk!

06 Eylül 2019 21:00