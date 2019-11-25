Huawei, iPad Pro'ya Rakip MatePad Pro'yu Tanıttı

Son zamanlarda tabletleri ciddiye alan tek firma, Apple gibi görünebilir ancak böyle olmadığını Huawei gösterdi. Yeni Huawei MatePad Pro, ismindeki gibi "profesyonel" bir deneyim sunacak gibi görünüyor.
Tabletin özellikleri arasında 10,8 inç 1600x2560 LCD ekran, üst düzey Kirin 990 işlemci (Huawei Mate 30 Pro'daki ile aynı) 0, 6GB veya 8GB RAM, 512GB depolama, 13MP f/1,8 arka kamera ve 40W hızlı şarj özellikli 7.250mAh pil bulunuyor. Yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip olan MatePad Pro, 8MP f/2.0 delikli ön kamara, dört hoparlör, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri de sunuyor.
Android 10 tabanlı EMUI 10 ile çalışan cihaz, son zamanlardaki diğer Huawei'ler gibi Google Play ve Google uygulamalarını içermiyor. 460 gram ağırlığındaki tabletin siyah, beyaz, yeşil ve turuncu renk seçenekleri bulunuyor. M-Pen kalemi ve klavye kılıfını destekleyen MatePad Pro'nun giriş modelinin Çin fiyatı, 470 dolardan başlıyor. Elbette bu fiyatlar, farklı ülkelerde farklı seviyelerde olacaktır.
Kağıt üzerinde çok iyi bir tablet olarak görünse de, Google hizmetlerinden yoksun olması, Huawei MatePad Pro'yu olumsuz etkileyebilir.
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