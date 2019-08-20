Huawei, Kendi Harita Hizmetini Yapıyor

En kötüsüne hazır olmak isteyen Huawei'in harita işine de girdiği ortaya çıktı!

Huawei, Kendi Harita Hizmetini Yapıyor

Android'in yerine geçecek bir işletim sistemi geliştirmekle meşgul olan Huawei, raporlara göre kendi harita hizmetini de ortaya çıkarmak üzere.

China Daily'ye göre harita hizmeti, son kullanıcıdan ziyade geliştiricileri hedef alıyor. Hizmet, adım adım yol tarifi, taksi çağırma gibi işlevler sunuyor. Adı Map Kit olan hizmet, gerçek zamanlı trafik raporları ve artırılmış gerçeklik işlevleri de içerecek. Huawei'nin harita bilgilerinin bir kısmını Rus internet hizmeti Yandex'ten alacağı belirtiliyor. Firma bu verileri kendi altyapısıyla topladığı verilerle birleştirecek.

Huawei bu hamleyle ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret sorunlarına karşı önlem almak istiyor. ABD'nin Huawei'ye karşı tavrı son haftalarda biraz yumuşamış olsa da Çinli firma, en kötüsüne hazırlıklı olmak istiyor. Ancak tam donanımlı bir harita hizmeti oluşturmak, hiç kolay bir iş değil. Google ve Apple bu alanda güçlü bir liderliğe sahipler ve harita bilgilerini, sokak görüntülerini ve mekan bilgilerini dünya çapındaki araç filolarıyla ve kullanıcı kitleleriyle sürekli olarak güncelliyorlar.

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