Huawei, Kirin 980 ile A12 Bionic'i Geçecek
Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'nin, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geride bırakacağından emin!
Apple geçtiğimiz günlerde iPhone XS ile beraber 7nm mimarisine dayanan yeni işlemcisi A12 Bionic'i de piyasaya sürmüş oldu. Ancak Apple'dan birkaç hafta öncesinde Huawei, 7nm mimarisindeki ilk işlemcisi Kirin 980'i IFA 2018 kapsamında tanıtmıştı. Elbette işlemciyi henüz bir akıllı telefon içinde çalışırken görmedik. Kirin 980, Huawei Mate 20 ile beraber gelecek. Huawei Mate 20 ise, 16 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.
Huawei, geliştirdiği Kirin 980'e fazlasıyla güveniyor. Özellikle yapay zeka alanında üzerine çalışılan işlemci, 3 yıldır geliştirme aşamasında. Güç, verimlilk, yapay zeka ve bağlantı konularına bu işlemcisi ile bir hayli eğilen Huawei, işlemcide 6.9 milyon transistöre yer verniş. Kirin 980 ile Kirin 970'e kıyasla yüzde 75 yüksel CPU ve yüzde 46 hızlı GPU performansı sunacak olan Huawei, güç verimliliğinde de büyük aşama kaydetmiş gibi görünüyor. CPU noktasında yüzde 57 daha verimli çalılşan Kirin 980, GPU'da ise yüzde 178 daha verimli.
Kirin 980 ile nöral ağ noktasında gelişim kaydeden Huawei, dakikada 4500 görüntü üzerinde çalışabilen yeni işlemcisiyle, yapay zekasıyla parmak ısırtacak gibi görünüyor. Tahmin yeteneğini arttıran AI işlemi, böylece kullanıcıya daha fazla içerik sunabilecek. Tüm bunların neticesinde bir diğer 7nm'lik işlemci olan Apple A12 Bionic karşısında nasıl performans göstereceği de merak konusu elbette. Ancak elbette tüm bunları canlı kanlı bir şekilde Mate 20 tanıtıldıktan sonra görebileceğiz.
Son olarak bağlantı konusunda 1.4 Gbps'in üzerindeki indirme hızlarına sahip LTE Cat.21'i destekleyen ilk işlemcisi olacak olan Kirin 980, böylece akıllı telefon dünyasının önemli kilometre taşlarından biri olabilir.
Ercan Uğurlu
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