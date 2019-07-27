Huawei, Kuzey Kore'nin ağı üzerinde çalışmış
Şu sıralar başı dertte olan Huawei'nin Kuzey Kore'nin ticari kablosuz ağı Koryolink'i kuran firma olduğu anlaşıldı!
- Levent Öztürk
Washington Post'un yeni bir haberine göre Çin telekom devi Huawei, Kuzey Kore'nin ticari kablosuz ağı Koryolink'in kurulumu ve bakımı için Kuzey Kore hükümeti ile beraber çalıştı.
Yayımın bulduğu belgeler firmanın, Çin devletinin sahip olduğu Panda International Information Technology ile ortaklık kurarak Kuzey Kore'de, Kim Jon II'nin 2006 yılında firma merkez binasını ziyareti ile başlayarak en az sekiz yıl boyunca projeler üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Huawei, hücresel alt yapı, ağ yönetimi ve şifreleme sağlamaktan sorumlu iken, Panda da yazılım sağlıyor ve Huawei'nin cihazlarını ülkeye taşımaktaydı.
Koryolink, Kuzey Kore'nin kanun güçlerine ağ üzerinde yapılan aramaları, mesajlaşmaları, veri ve faks trafiğini inceleme imkanı sunarak vatandaşların üzerinde casusluk yapılmasını sağladı. Ayrıca hükümet yetkilileri de Kuzey Kore yapımı şifreleme ile kendi görüşmelerinin izlenmesini engellemekteydiler. Post'un haberine göre Huawei'den şifrelemenin ne kadar iyi çalıştığını test etmesi istenirken, Panda da destek yazılımı sunmaktaydı.
Bir Huawei sözcüsü, Post'a yaptığı konuşmada Kuzey Kore'de "hiçbir işletme varlıklarının bulunmadığını" söylerken, firmanın geçmişte Kuzey Kore'de çalışıp çalışmadığına yönelik bir bilgi vermedi. Firma artık Koryolink'in bakımını üstlenmekte değil ve Koryolink'in yerini, 2013 yılında kurulan ZTE destekli Kang Song ağı almış durumda.
Huawei'nin Kuzey Kore ile çalışması size yeterince kötü bir etki oluşturmuş olabilir ancak dahası da var. Firmanın o sırada ülkeye karşı olan kanunları ve yaptırımları da ihlal etmiş olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Koryolink için kullanılan 3G cihazlarda belirli bir miktarda ABD üretimi bileşenler bulunuyordu. 2014 yılında Panda'nın ABD'den donanım alması yasaklanmıştı ve bunun sonucu olarak Huawei, eğer donanımlarından herhangi biri en azından %10 ABD parçası içeriyorsa Amerika ihracat yasağını ihlal etmiş olabilir.
Ayrıca Çinli firma, Kuzey Kore ile çalışmasını, resmi belgelerinde ülkeye "A9" kod adını vererek gizlemeye çalışmış gibi de gözüküyor. Huawei, İran ve Suriye ile çalışırken de benzer kod adları kullanmaktaydı...
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