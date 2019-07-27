Huawei, Kuzey Kore'nin ağı üzerinde çalışmış

Şu sıralar başı dertte olan Huawei'nin Kuzey Kore'nin ticari kablosuz ağı Koryolink'i kuran firma olduğu anlaşıldı!

27 Temmuz 2019 00:02

Levent Öztürk