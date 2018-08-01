Huawei Mate 20 Pro'dan Haber Var!
Huawei Mate 20 Pro, Kirin 980 işlemci ve ekrana entegre parmak izi sensörü ile gelebilir? Peki, telefonda başka neler var?
Huawei, bu yıl tanıttığı akıllı telefon modelleriyle adından bir hayli söz ettirmeyi başardı. Bu başarısını önümüzdeki sene de sürdürme niyetinde olan Çinli şirket, elbette yeni modelleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bunlardan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında raporlar gelmeye başladı. Görünüşe göre Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro'da da yenilikçi özellikleri getirmeyi sürdürecek.
Yayınlanan rapora göre Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'da Huawei'nin yeni işlemcisi kullanılacak. Kirin 980 yonga setini kullanacak ilk modeller olacağı düşünülen Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, ayrıca sektörün ilk ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip modellerinden olacak.
7nm fabrikasyon sürecinin eseri olacak Huawei'nin yeni Kirin 980 işlemcisi, selef modele göre yüzde 20 oranında daha yüksek performans gösterecek ve yüzde 40 oranında daha verimli çalışacak. Yani diyebiliriz ki Mate 20 ve Mate 20 Pro, Kirin 970 kullanan Mate 10 ve Huawei P20 modellerinden daha güçlü ve daha verimli çalışacak.
İşlemci gücü noktasında şu an Apple'ın A11 Bionic işlemcisinden sonra Samsung'un kullandığı Exynos 910 yonga seti performans anlamında ikinci sıraya yerleşiyor. Onun ardında ise Qualcomm Snapdragon 845'i görüyoruz. Performans anlamında bu üçlünün arkasında Kirin 970 ile yer alan Huawei, bakalım Kirin 980 ile işleri değiştirebilecek mi? Bunun cevabını Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro modellerinde göreceğiz.
Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro''ya ilişkin diğer bazı bilgiler de bulunuyor. Bunlara göre Huawei Mate 20, 6.3 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacakken, Huawei Mate 20 Pro, 6.9 inç büyüklüğünde ekranla gelecek.
Öte yandan yine Huawei Mate 20 için 4200 mAh kapasitesinde batarya konuşulurken, telefonun 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olacağı da bildiriliyor. Elbette tüm bunlara Android P işletim sistemi ile Huawei'nin EMUI 9.0 arayüzünü de dahil etmek lazım.
Eh, final olarak da her iki telefonda ekrana entegre parmak izi sensörünün yer alacağını belirtelim. Elbette bunlar şimdilik söylenti. Huawei Mate 20 ile Huawei Mate 20 Pro'nun IFA 2018'de tanıtılması bekleniyor. Bekleyip, göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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