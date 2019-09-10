Huawei, Mate 30 ile Birlikte Watch GT 2'yi de Tanıtabilir!
Huawei, akıllı saati Watch GT'nin yenilenmiş sürümü Watch GT 2'yi tanıtmaya hazır. En azından gelen görseller ve bilgiler, bize böyle diyor!
- Levent Öztürk
Ekim 2018'de Mate 20 serisi ile beraber yayımlanan Huawei Watch GT, Çinli akıllı telefon üreticisinin kendi ürettiği bir işletim sistemini (LiteOS) kullanan ilk giyilebilirdi. Eğer Alman yayıncı WinFuture üzerinde paylaşılan görüntülere bakılırsa, Huawei'in bu ayın ilerleyen dönemlerinde saatin güncellenmiş bir sürümünü tanıtması sürpriz olmayacak.
Görüntülere bakınca yeni saatin orijinal Watch GT'yi anımsattığı kesin ancak ekranı daha büyük, çıkıntıları ve kasası daha ince gözüküyor. Bunun dışında dairesel saat yüzü ve iki tuşlu sistem gibi farklar dikkat çekiyor.
WinFuture'ın söylediğine göre yolda olan Watch GT 2, 445mAh batarya ile gelecek. Watch GT 2'nin sahip olacağı söylenen diğer yeni özelliklerin arasında ise orijinalde bulunmayan mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Bunların varlığı da kullanıcıların direkt olarak kollarından arama yapabileceklerini ve aramaları cevaplayabileceklerini gösteriyor. Ancak bir LTE modelinin gelip gelmediği henüz net değil.
Sızan görüntülerde iki farklı model görülüyor: Bir "spor" seçeneği ve deri kayışı ile daha klasik bir görüntüye sahip olan diğer seçenek. Ayrıca akıllı saatin fitness'a yoğun bir şekilde odaklandığı kesin. Aralarında yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme ve koşmanın da olduğu birden fazla aktiviteyi takip etme desteği, kalp ritmi takipçisi ile destekleniyor.
Orijinal Watch GT, Google'ın Wear OS'undan uzaklaşan ilk Huawei giyilebiliriydi ve LiteOS kullanıyordu. Görünene göre bu akım, LiteOS'un güncellenmiş bir sürümünü kullanan Watch GT 2 ile de devam edecek.
Ancak TechRadar'ın söylediğine göre Huawei, Android mobil işletim sistemine alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS'u yeni akıllı saatinde kullanabilir. Eğer Huawei, yeni giyilebilirinde HarmonyOS'u kullanırsa, bu durum kullanıcıların erişimi olacak olan uygulama sayısını azaltacaktır.
Watch GT 2'nin 19 Eylül tarihinde, Mate 30 serisi ile beraber tanıtılmasını bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın