Huawei, Mate 30 ile Birlikte Watch GT 2'yi de Tanıtabilir!

Huawei, akıllı saati Watch GT'nin yenilenmiş sürümü Watch GT 2'yi tanıtmaya hazır. En azından gelen görseller ve bilgiler, bize böyle diyor!

10 Eylül 2019 00:02

Levent Öztürk