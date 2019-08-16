Huawei Mate 30, Kablosuz Şarj Rekoru Kırabilir
Yeni bir dedikoduya göre Huawei'nin beklenen Mate 30'u, piyasanın en hızlı kablosuz şarj özelliğini sunacak!'
Huawei son birkaç senedir telefonlarında hızlı şarj teknolojilerini deniyor. Yeni bir dedikodu ise Huawei Mate 30'un şimdiye kadarki en hızlı kablosuz şarj ile geleceğini söylüyor.
Popüler çince blog yazarına göre firma, 25W kablosuz şarjı kullanarak piyasadaki en iyi kablosuz şarj işlevini sunmak istiyor. Şu an itibariyle Xiaomi Mi 9, 20W kablosuz şarj kapasitesini sunabiliyor. Bu yüzden Huawei'nin kablosuz şarj teknolojisi belki çok büyük bir iyileştirme sunmayacak ancak piyasadaki çoğu telefondan daha hızlı kablosuz şarj olabilecek.
İşlevin hem Huawei Mate 30'da, hem de daha yüksek teknik özelliklere sahip Mate 30 Pro'da bulunacağı iddia ediliyor.
İddianın kaynağını doğrulamak mümkün olmadığından, söylenenleri hemen kabul etmemekte fayda var. Son dedikodular, Huawei Mate 30 serisinin 19 Eylül'de tanıtılacağını ve yeni telefonların Kirin 990 yonga setiyle geleceğini söylemişti. Firma, katlanabilen Mate X'in satış tarihini de bu sene kasım ayına aldığını doğrulamıştı.
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