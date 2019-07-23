Huawei Mate 30, Müthiş Kameralarla Gelebilir
Ekimde tanıtılması beklenen Huawei Mate 30, kamera alanında yine gücünü konuşturacak!
Android'in engeliyle karşı karşıya kalan Huawei hakkındaki kafa karışıklığı sürüyor. Buna karşın Huawei'nin telefonlarının kamera alanında çok iyi olduklarını biliyoruz. Yeni patentler, firmanın Huawei Mate 30 ile bu işi bir adım ileriye taşıyacağını gösteriyor.
Patentte adı geçen işlevlerin ne olduğu açık değil, ancak tahmin yürütebiliriz. Cine Lens, sinema veya video kaydına özel bir lens olabilir. Bu lens, 4K / 60fps, OIS, hızlı otomatik odaklanma gibi özelliklere sahip olabilir.
Camera Matrix, muhtemelen kurşunların altından nasıl eğildiğinizi görüntüleyen bir kamera değil. Matrix, telefonun arkasındaki kamera dizilişini anlatıyor olabilir. Bunun yanında Matrix, kullanıcı arayüzüyle ilgili bir işlev de olabilir.
Ekimde yapılması beklenen tanıtımda her şeyi öğrenme fırsatımız olacak.
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