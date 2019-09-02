Huawei Mate 30 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Resmi Açıklama!
Huawei, yeni amiral gemisi serisi Mate 30'un tanıtım tarihini açıkladı. Ama bu tanıtım, biraz da Android bilmecesinin gölgesinde yapılacak!
- Levent Öztürk
Huawei Mate 30 serisi telefonlar hakkında pek çok söylenti ve tahmin duymuş durumdayız ancak artık resmi bir bilgi de mevcut: Telefonun tanıtımı, Münih'teki bir etkinlikte 19 Eylül Perşembe günü yapılacak.
Resmi Huawei Mobile Twitter hesabında belirtilen günün bu olmasından dolayı, bir aksilik olmadığı sürece tanıtım tarihinden artık emin olabiliriz.
Tanıtım tarihi tweet'i ve eşlik eden ön-izleme sitesi bizleri "olasılıkları tekrar düşünmeye" davet ediyor. Bu mesajın yorumlaması ise kişiye bırakılmış durumda. Ayrıca kamera lensi grafiğine oldukça benzeyen görsellerin kullanımından dolayı da Mate 30 telefonların oldukça ciddi fotoğraf çekimi yetenekleri ile gelmeleri yüksek bir olasılık gözüküyor.
Bu etkinliğin yaratacağı heyecanın bir kısmı, Mate 30 telefonların ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıkları yüzünden muhtemelen Google uygulama ve hizmetlerini kullanamayacakları nedeniyle kaybolabilir. Google'ın, Huawei Mate 30 telefonları için bir ayrıcalık başvurusunda bulunması mümkün ancak eğer bu olmazsa Huawei'in kendi HarmonyOS'una güvenmesi gerekecek. Ne yazık ki telefonların kendilerini görene kadar durumun kesinliği hakkında bir şey söylemek mümkün gözükmüyor...
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