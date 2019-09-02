Huawei Mate 30 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Resmi Açıklama!

Huawei, yeni amiral gemisi serisi Mate 30'un tanıtım tarihini açıkladı. Ama bu tanıtım, biraz da Android bilmecesinin gölgesinde yapılacak!

02 Eylül 2019 19:00

Levent Öztürk