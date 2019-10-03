Huawei Mate 30'un Play Store "Çözümü" Engellendi
Google Play Store'u kullanma izni olmayan Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro için keşfedilen geçici çözüm, fazla yaşamadı!
Huawei haberlerini takip ediyorsanız, Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro'nun Google'ın uygulamalarına erişim izni olmadığını duymuşsunuzdur. Şimdi bu engeli aşmak için keşfedilen yolun da tıkandığı ortaya çıktı.
Güvenlik araştırmacısı John Wu, son amiral gemisi Huawei modellerinin Google hizmetlerine ulaşabilmesini sağlayan bir çözüm paylaşmıştı. Çözümü uygulamak oldukça kolaydı ancak 24 saat içinde bu yol, muhtemelen Google tarafından kapatıldı. Geçici çözümün engellenmesi, Huawei Mate 30'un ve Mate 30 Pro'nun uygulama mağazası Play Store'a erişemeyeceği, yani durumun başa döndüğü anlamına geliyor.
Görünen o ki ABD, Huawei'nin ABD ürün ve hizmetlerine olan engelini geri çekmediği sürece Huawei Mate 30 serisi ve muhtemelen gelecekteki Huawei'ler, Android'in en önemli bazı özelliklerine ulaşamayacak. Huawei Mate 30 Pro'nun birçok yönden etkileyici bir telefon olması, bu durumu üzücü hale getiriyor. Telefonun tam Android desteği olmadan piyasada yer edinmesi zor görünüyor.
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