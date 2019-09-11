Huawei Mate 30 Serisi İçin Yeni Tanıtım Videosu!

Huawei, çok yakında tanıtılacak olan yeni amiral gemisi telefonları Mate 30 serisi kafa karıştırıcı, kısa bir tanıtım videosu yayınladı!

  • Levent Öztürk
Huawei Mate 30 Serisi İçin Yeni Tanıtım Videosu!

Yaklaşık bir hafta önce Huawei'nin yolda olan yeni üst seviye telefonları için resmi tanıtım tarihi açıklanmıştı. Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından yapılan açıklamada, Mate 30 serisi telefonların Münih, Almanya'daki 19 Eylül 2019 tarihli etkinlikte tanıtılacağı söylenmişti. Telefonlar hakkında ise pek fazla bilgi verilmezken, tahminler için sadece "Olasılıkları Tekrar Düşünün" kelimeleri ve firmanın "çemberi tamamlayacağı" sözleri verilmişti.

Huawei, yeni yayınladığı 30 saniyelik bir video ile Mate 30 serisi hakkında daha fazla bilgi açıklandı. Firmanın Twitter sayfasındaki mini-tanıtım videosunda Mate 30 ailesinin kazanacağı belirli özellik ve iyileştirmelerin altı çiziliyor.

Videonun ilk yarısındaki terimlerin büyük bir çoğunluğu oldukça muğlak, genel ve hemen her yöne çekilebilir durumda. Örneğin "go fast go large" (kabaca: hızlı ol, büyük ol) kelime grubu batarya ömründen ekran boyutuna kadar pek çok farklı özellikten bahsediyor olabilir. Ancak videonun geri kalan kısmında daha hızlı şarj, performans, bağlantı (muhtemelen 5G desteği) ve düşük ışıkta kamera kalitesi gibi özelliklerdeki gelişmeler "şarjı tekrar düşünün," "hızı tekrar düşünün," "bağlantıyı tekrar düşünün," "karanlığı tekrar düşünün" gibi kelime grupları ile çok daha kolay anlaşılır bir şekilde açıklanmakta.

Şimdilik Mate 30'un doğrulanmış tek özelliği saniyede 60 kare ile 4K video kaydedebiliyor olması. Ayrıca akıllı telefonun Kirin 990 çipseti ile sunulması da kesin gibi. Her ne kadar Mate 30 serisinin Google hizmetlerine sahip olmayacağı düşünülse de, CEO Richard Yu'nun sözlerine göre telefonun halen Android ile sunulacağı tahmin edilebilir.

Beklenen Mate 30 serisinin teknik detaylarının ve özelliklerinin geri kalan kısmı ise 19 Eylül tarihli etkinlik ile beraber ortaya çıkacak...

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