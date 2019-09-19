Huawei Mate 30 Serisine Çok Özel Bir Model!
Bugün tanıtılacak olan Huawei Mate 30 serisi içerisinde, beklenen modellerin dışında çok özel bir sürüm daha olacak!
- Levent Öztürk
Bugün tanıtılması beklenen yeni Huawei Mate 30 serisi, Huawei için çok önemli bir kilometre taşı olacak. ABD'nin uyguladığı geniş kapsamlı Huawei yasağının ve sonrasında Mate 30'un Google uygulamalarına sahip olmasına yönelik daha ufak kapsamlı yasağın ardından şirketin, müşteri güvenini kazanmak için yeni "Android olmayan" yazılımı ile herkesi etkilemesi gerekiyor.
Huawei, bu tehlikeli noktaya toplanan dikkatleri, renkli ve gösterişli bir hamle ile dağıtmak istiyor gibi gözüküyor. Belki de bu amaçla, yeni Huawei Mate 30 serisinin bir de RS Porsche Design sürümü söz konusu olacak. Yani telefonun, Alman otomobil üreticisinin imzasını taşıyan özel bir sürümü olacak.
Bu haber, Huawei CEO'su Richard Yu'nun, cihazın adını gösteren bir video paylaşması ile ortaya çıktı. Hemen ardından "sızıntı uzmanı" Evan Blass, telefona ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayınladı.
2018 yılında Porsche Design Huawei Mate RS ve Porsche Design Huawei Mate 20 RS satışa sunulmuş ve ufak donanım geliştirmeleri ile P20 Pro ve Mate 20 için yeni alternatifler sunmuşlardı. Yani Huawei ve Porsche ilişkisinin yeni olmadığını biliyoruz.
Ne yazık ki bu cihazdan neleri bekleyebileceğimiz konusunda pek bir fikrimiz yok ancak daha önceki telefonlara bakarak tahminde bulunmamız mümkün.
Muhtemelen daha fazla RAM ve daha büyük bir batarya ve hatta daha fazla depolama seçeneği gibi donanım geliştirmeleri bekleyebiliriz. Mate 30'a göre ana değişiklik ise, daha önceki Porsche telefonların kamera çıkıntısının yerini değiştirmeleri (ancak kamera genellikle aynı özelliklerdeydi), arka kısımlarının deri kaplama olması ve Porsche markasını ve tasarımını taşımaları ile beraber telefonun genel tasarımı üzerinde olacak.
Huawei Mate 30 RS Porsche Design sürümü Huawei takipçilerinin küçük bir kısmı için güzel bir ürün olacakken, firma müşterilerinin Android ile ilgili sorunlarını unutturmaya yetmeyebilir. Firmanın HarmonyOS işletim sistemi oldukça iddialı görünse de, Android'in kullanışına ve popülerliğine ulaşması için belirli bir sürenin geçmesi gerekecek. Tabii ki bu sürenin sonunda amacına ulaşıp ulaşamayacağı da bilinmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın