Huawei Mate 30 Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Huawei Mate 30 sonunda resmi olarak tanıtıldı; işte sahip olduğu en önemli özellikler
Sızıntılar sayesinde çok fazla gizemi kalmayan Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30, bugün resmi olarak tanıtıldı. Peki ikilinin daha zayıf modeli olan Huawei Mate 30'da neler var?
6,62 inçlik biraz daha büyük, kavisli OLED ekranla gelen Huawei Mate 30, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlük, Pro modelinden bir miktar geride. 19,5:9 ekran oranına sahip telefonun çentiği de 26,2mm ile daha geniş. Huawei, tanıtım sırasında yeni telefonlarının taşınmasının çok kolay olduğuyla ilgili uzun uzun konuştu ve tek elle tutulabilmesinden bahsetti. Büyük boyutlara sahip yeni Mate 30'ların ne kadar kolay taşındığını cihazı elimize geçirdiğimizde göreceğiz.
Cihazın arkasında 16MP, 40MP ve 8MP kameralar ve lazerli odaklanma işlevi bulunuyor. Bu kameralar, OIS, AIS imaj dengeleme, 3x optik zum ve 30x dijital zumu destekliyor. Mate 30, aynı Mate 30 Pro gibi 5G destekli Kirin 990 yonga setiyle geliyor. Telefonda çift SIM desteği de bulunuyor.
Mate 30 Pro ve Mate 30'un her ikisi de Huawei'nin EMUI 10 arayüzünü kullanıyor. EMUI, telefon kapalıyken saati, pil durumunu ve uyarıları gösterebiliyor. Son olarak Mate 30'da 4.200mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.
Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Google uygulamalarının ve hizmetlerinin olmayacağını söylemişti. Bu durumun yeni telefonlara nasıl yansıdığı konusunda Huawei'den bir açıklama bekleniyor.
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