Huawei Mate 30'un Ön Yüzünü Gösteren Sızıntı
Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun sızan ön paneli, telefonların ön kamera sayısı hakkında ipucu verdi!
Tanıtımına üç ay kalan Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkında bilmediğimiz şeylerin sayısı artık oldukça az. Tasarım olarak Mate 20 serisini izleyen telefonlar, bir çentikle ve kenarları kavisli ekranlarla gelecekler.
Mate 30 ve Mate 30 Pro'ya ait ekran yüzeyi sızıntısı, telefonun Face ID'ye benzer bir teknolojiyle ve çift ön kamerayla geleceğinin ipucunu veriyor. Bunun yanında Mate 20'nin aksine, bu defasında Mate 30'un da kavisli ekranla geleceğini görüyoruz.
Gizmochina'ya göre Mate 30'un ekranı, COP (çip üzerinde plastik) teknolojisini kullanıyor. Sitenin iddiasına göre serinin bu ekran bileşenleri, "tarihin üretimi en güç ekran yüzeyi" olma özelliğini taşıyor.
Mate 30 Pro'nun 6,71 inç ekranla ve quad HD+ çözünürlükle gelmesi, Kirin 985 yonga setini kullanması ve 12GB'a kadar RAM sunması bekleniyor. Sızan kılıfların arkasındaki yuvadan dolayı, Mate 30 serisinin arka yüzünde dört kamera olacağına dair bir beklenti de var. Son olarak Huawei, diğer firmalar gibi Mate 30 Pro'nun ayrı bir 5G sürümünü piyasaya sürebilir.
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