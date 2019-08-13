Huawei Mate 30'un Tarihi Belli Oldu
Huawei'nin gelecek amiral gemisi Mate 30 iddialı özelliklerle beraber gelecek. Peki Mate 30 na zaman tanıtılacak? Belli oldu...
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin P serisinden sonra ikinci amiral gemisi serisi Mate, yeni jenerasyonuyla neredeyse hazır. Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri üzerinde son rötuşlar sürerken, sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgiler arasında ise Mate 30'un tanıtım tarihi var.
hi-tech.mail.ru isimli bir Rus teknoloji sitesinde ortaya atılan iddiaya göre, Çin telekominikasyon devi Mate 30 ailesini 19 Eylül'de tanıtacak. Kaynak ise oldukça sağlam. Haberde belirtildiği üzere, 19 Eylül tarihi, Huawei Tüketici İş Grubu Yazılım Başkanı Dr. Wang Chenglu'dan öğrenilmiş.
6 Eylül'de başlayacak olan IFA Fuarı'nda ön gösteriminin yapılması beklenen Mate 30 ve Mate 30 Pro, akabinde 19 Eylül tarihinde resmi bir lansman ile tanıtılabilir. Elbette Huawei, bir sürpriz yaparak, yeni telefonunu direkt olarak IFA Fuarı çerçevesinde de bizlere gösterebilir.
CHIP olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da IFA Fuarı'nda olacak ve gelişmeleri oradan anbean sizlere aktaracağız.
Mate 30'a İşlemci Bombası!
Huawei'nin yeni amiralinin üst seviye özelliklere sahip olması bekleniyor. Bunlardan biri işlemci tarafında olacak. Kirin 990 işlemciyle tanıtılması beklenen Mate 30 ve Mate 30 Pro, eğer gerçekten de bu işlemciyle beraber gelirse, piyasanın en hızlı akıllı telefonu olabilir. Bekleyip göreceğiz.
İlk HarmonyOS'li Huawei Olabilir
Bu arada gelen diğer haberlere göre Huawei, Mate 30 Lite versiyonunda yeni tanıttığı kendi işletim sistemi HarmonyOS'i kullanacak. Bu işletim sistemiyle tamamen Çin'e özel bir versiyon hazırlayacağı iddia edilen Huawei, bakalım böylesi bir adım atacak mı... İlerleyen günlerde bu konu hakkında da daha fazla bilgi gelecektir, ancak en kesin bilgiyi elbette tanıtımda alacağız.
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