Huawei MateBook 13 Tanıtıldı!
Huawei, yeni laptop'u MateBook 13'ü ve yeni tabletini CES 2019'da tanıttı!
Huawei, MateBook ailesine bugün yeni bir üye daha ekledi. Firma, üst seviye özelliklerine rağmen MateBook 13'ün "premium" sayılmadığını söylüyor.
Intel'in Whiskey Lake işlemcilerini kullanan cihaz, 8GB RAM, 512GB'a kadar depolama alanı, isteğe bağlı Nvidia GeForce MX150 GPU ile geliyor. MacBook Air ile yarışmayı amaçlayan laptopun fiyatı, 999 dolardan başlıyor. Bir çift USB Type-C portuna sahip olan cihaz, Huawei'nin alışıldık parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Mystic Silver ve Space Gray renk seçenekleri, dar çerçeveler, MacBook Air'i anımsatıyor.
13 inç ekranında 2160x1440 çözünürlük, 3:2 ekran oranı sunan MateBook 13, 178 derece görüş açısına sahip. Cihaz her yanıyla üst düzey bir görüntü verse de, Huawei'ye göre bunun bir derece altında. Firma, üst seviye MateBook X ailesinde Whiskey Lake güncellemesi yapacağını söylüyor.
MateBook 13, iki seçenek olarak 29 Ocak'tan itibaren Newegg ve Amazon'da, 999 dolardan başlayan bir fiyatla satışa sunulacak.
Bu arada Huawei, medya tüketimine yönelik orta seviye tableti MediaPad M5 Lite'ı da tanıttı. 10.1 inç'lik tablet 1080p çözünürlük, 32GB depolama alanı ve 3GB RAM sunuyor. Kirin 659 yonga setini kullanan cihaz, Kid's Corner işlevi sayesinde çocuğunuzun kendi alanında, tabletinizin içeriğini karıştırmadan eğlenmesini sağlıyor.
MediaPad M5 Lite bu ay Amazon ve Newegg üzerinde 299 dolar fiyatla satışa sunulacak.
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