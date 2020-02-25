HUAWEI MateBook D Serisi Tanıtıldı! İşte MateBook D Serisi Hakkında Her Şey

HUAWEI, yenilenen Matebook D Serisi'ni kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunmaya hazırlanan MateBook D Serisi, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla pazardaki yerini alacak. HUAWEI Share desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D Serisi, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılamak için ideal bir seçenek.
HUAWEI PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; "Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. HUAWEI MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı" dedi.
HUAWEI FullView Ekran Özellikleri Neler?
HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D serisi, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. İncelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirirken, bu kategorideki en iyi görüntüleme deneyimlerinden birine imza atıyor. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağlayan düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip.
HUAWEI MateBook D Serisi Teknik Özellikleri Neler ve Performansı Nasıl?
Tüm kullanım ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan HUAWEI MateBook D AMD serisi, en yüksek performansı sunmak için AMD Ryzen işlemci desteğine sahip. AMD Radeon Vega 8 Graphics ile son derece güçlü bir grafik desteği sunan seri, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sistem, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ediyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans sunuyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevlerini 3,5 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Bu donanım, en yüksek grafik özelliklerinde dahi akıcı bir oyun deneyimi için de ideal.
HUAWEI MateBook D Serisi'nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde 15 ve 14 inç versiyon seçenekleri de bulunuyor.
HUAWEI MateBook D Serisi'nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm, 14 inç'lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm'lik boyutlara sahip. Serinin 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün.
HUAWEI MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D Serisi yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bilgi güvenliğini sağlarken, çift antenli WLAN modülü, gelişmiş ve etkin bir bağlantı hızı sağlıyor.
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