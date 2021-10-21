HUAWEI MateView GT, Huawei Online Mağaza'da Ön Satışa Açıldı

Huawei, ilk oyun monitörü HUAWEI MateView GT'yi ön satışa sundu. Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan HUAWEI MateView GT, 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ultra geniş ekrana sahip. HUAWEI MateView GT ile Huawei, tüketicilere oyun ve eğlence deneyimini yeni bir düzeye taşıyan daha güçlü ve verimli bir monitör sunuyor.