Instagram'da PC'ler İçin Büyük Yenilik: Nihayet Beklenen Özellik Geldi!

Uzun yıllardır beklenen bir özellik nihayet Instagram'a geliyor. Sosyal medya devi, yakında kullanıcıların masaüstü bilgisayarlarından, web tarayıcısı kullanarak görüntü ve kısa video gönderileri gerçekleştirebileceğini duyurdu. Cep telefonunda Instagram gönderisi oluşturmak elbette çok daha pratik ancak kurumsal hesaplar ve profesyonel kamera kullanarak fotoğraf çekenler için masaüstünden direkt Instagram gönderisi oluşturmak, uzun zamandır beklenen ve istenen bir özellikti.
Instagram bu esnada mobil kullanıcılar için de birçok yenilik getiriyor. Yakında devreye girecek olan işbirliği özelliği ile iki kişi post ve reel gönderilerini ortak hazırlayabilecek. Ortak gönderi oluşturmak istediğiniz insanları tag'layarak davet etmeniz yeterli olacak. İki kullanıcının da takipçileri, gönderileri görebilecek ve görüntüleme, beğenme ve yorumları da paylaşabilecekler.
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