Instagram'da PC'ler İçin Büyük Yenilik: Nihayet Beklenen Özellik Geldi!

Instagram, uzun süren bir bekleyişin ardından nihayet masaüstü bilgisayarlardan da gönderi oluşturup göndermeye imkan veriyor. Ama hepsi bu kadarla da sınırlı değil!