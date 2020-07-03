HUAWEI Next-Image 2020 5 Farklı Kategoride Fotoğraf Tutkunlarını Bekliyor

HUAWEI'nin geleneksel fotoğraf yarışması "Next-Image 2020", birbirinden özel beş kategoride tüm hızıyla devam ediyor. Fotoğrafı yaşam biçimi haline getiren birçok yetenekli HUAWEI akıllı telefon kullanıcısı, bu özel platformda buluşarak yeteneklerini değerlendirirken, önemli ödüller kazanma şansı da yakalıyor. Yarışmanın katılımcılarını 10.000 dolar para ödülünün yanı sıra, HUAWEI P40 Pro akıllı telefonlar ve elektronik ödül sertifikaları bekliyor.
Yarışmada, Türkiye'den başvuru yapabileceğiniz beş farklı kategori yer alıyor;
Yakın Uzak Kategorisi
HUAWEI P40 Pro'nun benzersiz zoom ve makro çekim özelliklerinden ilham alan bu kategoriye, ultra geniş açı, telefoto lens özellikleri ve makro çekimlerle katılmak mümkün. Farklı bakış açıları ile objeler bazen çok uzak, bazen de çok yakından son derece farklı fotoğraflara dönüşebiliyor. HUAWEI P40 Pro bu anlamda birçok önemli özelliği barındırıyor. Üstün zoom yetenekleri, bir zamanlar akıllı telefonla görsel olarak erişilemeyen nesneleri başarıyla yakınınıza getiriyor. Cihazın optik telefoto lensiyle, örneğin uzak noktadaki vahşi hayvanları, onları rahatsız etmeden görüntülemek artık son derece kolay. Yakın çekim söz konusu olduğunda da HUAWEI P40 Pro'nun benzersiz Makro çekim yetenekleri devreye giriyor. Artık bir çiçeğin taç yaprağı üzerindeki çiy damlası gibi en ince ayrıntıları yakalamak hiç de zor değil.
Yüzler Kategorisi
İnsan yüzü odaklı çekimlerle katılabileceğiniz Yüzler kategorisi, yüzümüzdeki duygusal değişimleri ve bu değişimin özgün anlarını ölümsüzleştirmeyi ve paylaşmayı amaçlıyor. İnsan yüzü hem barındırdığı duygular hem de ortama ve ışığa bağlı olarak bir anda farklı değişiklikler gösterebilmesiyle, eşsiz bir görselliğe sahip. P40 Pro'nun portre modu, DSLR fotoğraf makinelerinde de yer alan Bokeh efekti eşliğinde, profesyonel düzeyde portrelere imza atmanızı sağlıyor. Selfie çekimleri için ise farklı güzellik modları, yüzünüzü çeşitli gölge ve ışık seçenekleriyle yeniden fotoğraf olarak yorumlamanızı sağlıyor.
İyi Geceler Kategorisi
Yeni dönem mobil fotoğrafçılıkta, gece fotoğraflarına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Farklı bir cazibesi olan gece fotoğrafları, ay ışığı gibi doğal kaynakları ya da şehir ışıkları gibi farklı güzellikleri, yüksek teknoloji eşliğinde yansıtmak için bire bir. HUAWEI P40'ta yer alan gece modu, her zamankinden daha güçlü ve göz alıcı sonuçlara imza atmanız için hazır. Bunun yanı sıra, gece modu ile karanlıkta portre çekimi yeteneği de önemli ölçüde artarken, bu durum portre fotoğrafçılığına yepyeni bir bakış açısı da getiriyor.
Merhaba Hayat! Kategorisi
Birçoğumuz hayatta farklı kişi ve olaylardan ilham alarak bir yeteneğimizi geliştirmeyi ya da hobiler edinmeyi denemişizdir. Bu ilhamın getirisi olan duygular, aynı zamanda yaşamımıza farklı heyecanlar da katıyor. Merhaba Hayat! kategorisi de bu ilham ve harekete geçme isteğinin bir yansıması olarak Next-Image 2020'deki yerini aldı. Şimdi bu özel duyguları birbirinden güzel fotoğraf karelerine dökmek, HUAWEI'nin benzersiz teknolojisi ile son derece kolay. HUAWEI P40'ın "AI Best Moment" özelliğiyle, günlük yaşamdan çekimler yapabilir ve kamera yazılımının en iyi kareyi seçeceğinden emin olabilirsiniz. İstenmeyen objeleri yine P40'ın fotoğraftan kişi veya nesne çıkarma işlevi ile yok edebileceğinizi unutmayın.
Öykücü Kategorisi
Her iyi fotoğrafın ardında bir hikâye vardır. Bu hikayeleri bazen tek kare ile anlatmak kolay olmayabilir. Storyteller kategorisi, en az 3 en fazla 9 kare ile yeni hikaye anlatıcılarını bekliyor. HUAWEI'nin devasa bir sensörle gelen Ultra Vision Leica kamera sistemi, "hikayeyi" tüm netliği ile gözler önüne seriyor. Yaklaşık 1 inç'lik CMOS sensörü, şimdiye kadar bir HUAWEI akıllı telefonda kullanılan en büyük sensör olma özelliğine sahip. Bu da daha fazla ve daha büyük pikseller ile daha iyi görüntü kalitesi, daha iyi dinamik aralık, daha doğru renk ve ayrıntılı ton üretimi anlamına geliyor.
Yarışmaya katılmak için, Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak:
https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_96779/
Huawei Next Image 2020 yarışmasının global sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
https://gallery.consumer.huawei.com/2020/index.html#/
Göz alıcı Next Image 2020 Ödülleri
Büyük Ödül: Yılın Fotoğrafçısı (3 katılımcı)
- 10.000 dolar para ödülü
- HUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon
- Elektronik ödül sertifikası
Kategorinin En İyileri (15 Katılımcı)
- 1.000 dolar para ödülü
- HUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon
- Elektronik ödül sertifikası
Umut Vadedenler (50 katılımcı)
- HUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon
- Elektronik ödül sertifikası
Mansiyon Ödülleri (5 katılımcı)
- HUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon
- Elektronik ödül sertifikası
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