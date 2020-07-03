HUAWEI Next-Image 2020 5 Farklı Kategoride Fotoğraf Tutkunlarını Bekliyor

HUAWEI Next-Image Awards 2020, Türkiye'den katılımda geçerli beş farklı kategoride, HUAWEI akıllı telefon kullanıcılarını, fotoğraf yeteneklerini sergilemeye davet ediyor. Farklı konseptler ve tekniklerle çekilen fotoğraflarla yarışmaya dahil olarak, en büyük ödül olan 10.000 dolar ile birlikte, farklı ödül grupları çerçevesinde HUAWEI P40 Pro da kazanmak mümkün.