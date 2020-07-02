Apple'ın A12Z Bionic İşlemcisi, Benchmark Puanları ile Sızdı

Apple'ın yeni tanıttığı ve herkesin performansını merak ettiği kendi işlemcisi A12Z Bionic'in benchmark puanları ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Apple A12Z Bionic'in Benchmark Puanları Sızdı

Apple, bir süre önce düzenlenen WWDC etkinliğinde yeni işlemcisi A12Z Bionic'i tanıtmıştı. Apple tarafından geliştirilen ve 64 bit ARM tabanlı bir platform olan A12Z Bionic, iPad Pro tarafından kullanılacakken, aynı zamanda şirketin Mac mini cihazında da yer alacak.

Apple tarafından WWDC etkinliğiyle beraber geliştiricilere sunulan yeni işlemcinin ürettiği performans ile sızması ise çok geç olmadı. A12Z Bionic işlemcili Mac mini'nin Geekbench puanları sayfa sayfa yayınlanmış durumda.

Mac mini ile yapılan pek çok Geekbench testinde ortalama 800 civarında tek çekirdek puanı toplayan A12Z Bionic, çoklu çekirdek performansıyla ise 2600 civarında puanlarla listede yer buluyor. Bu sonuçlarla işlemcinin halihazırda iPad Pro'nun işlemcinini ürettiği gücü geçemediği görülüyor. Zira iPad Pro aynı testlerden 1117 ile 4712 puan topluyor.

Fakat buna karşılık A12Z Bionic'in tek çekirdek sonucu, Surface Pro X'in ötesinde. Zira Surface Pro X, aynı testte tek çekirdekte 600 toplarken, çoklu çekirdekte ise 2600 puan ile sızan Mac mini ile aynı performansı paylaşıyor.

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